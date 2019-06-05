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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Батарейка для города

В Мурманске испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 122(7880)
На первом в мире плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов" в Мурманске завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки. Обе реакторные установки плавучего энергетического блока (ПЭБ) были успешно выведены на 100 процентов мощности. Как уже сообщала "РГ", "Академик Ломоносов" был доставлен в Кольский залив в мае 2018 года.
Фото: Пресс-служба "Росэнергоатома" Фото: Пресс-служба "Росэнергоатома"
Фото: Пресс-служба "Росэнергоатома"

Основное и вспомогательное оборудование, автоматические системы управления ПЭБ работали устойчиво. В ходе испытаний подтвердились технологические параметры, заложенные в техническом проекте ПЭБ, подчеркнул генеральный директор концерна "Росэнергоатом" Андрей Петров.

- Получить лицензию на эксплуатацию "Академика Ломоносова" планируется в июле текущего года, - отметил он.

Будущим летом плавучий энергоблок должен быть отбуксирован в порт города Певека Чукотского АО, где он в составе плавучей атомной теплоэлектростанции заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. Ожидается, что первые киловатты электроэнергии ПАТЭС выдаст в сеть в декабре 2019 года.

Сейчас в Певеке продолжают сооружать береговые и гидротехнические сооружения, а также инфраструктуру, с помощью которой электроэнергия и тепло ПАТЭС будут передаваться в энергосети "Чукотэнерго" и теплосети города. До конца года эти работы предполагается закончить.

ПЭБ "Академик Ломоносов" проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, и его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 мегаватт электроэнергии и 50 гигакалорий в час тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек.

В Мурманской области появится контейнерный терминал

Ученые считают, что одно из главных преимуществ подобных источников энергии заключено в их высоком экспортном потенциале. Они имеют малые размеры, а значит, их можно сделать более безопасными, чем традиционные крупные АЭС. Плавучие или сухопутные малые атомные энергоблоки можно размещать в странах или регионах внутри какой-то страны, где базовая инфраструктура поддержки работы установки или противоаварийного планирования недостаточна или отсутствует вовсе. Например, такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка. В этом особенно нуждаются страны Ближнего Востока и Южной Азии, отмечают в Аналитическом центре при правительстве РФ. 

Сегодня уже ведутся работы над вторым поколением ПАТЭС - оптимизированным плавучим энергоблоком (OFPU), который будет меньше своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа RITM-200M мощностью 50 мегаватт каждый. Еще одна перспективная разработка - создание наземной транспортабельной атомной станции мощностью 100 мегаватт на основе реакторной установки типа СВБР.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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