В апреле 2019 года на федеральном уровне был издан приказ об использовании наилучших доступных технологий по перевалке грузов в морских портах, предусматривающий создание специального справочника UTC НДТ 46 для стивидорных предприятий.

Представители более 20 стивидорных компаний в России собрались в Мурманске, чтобы обсудить передовые технологии в сфере перевалки грузов. Фото: Пресс-служба ММТП

Эта работа находится на заключительном этапе, и обсуждению справочника НДТ было посвящено расширенное заседание комитета по технологии и механизации природоохранной деятельности ассоциации морских торговых портов России в Мурманске, в котором приняли участие более 20 стивидорных компаний страны.

Мурманский морской торговый порт как место для встречи был выбран не случайно. В значительной части именно опыт мурманских портовиков лег в основу справочника НДТ.

- Важно то, что этот справочник примерно на 80 процентов описывает технологии, которые либо уже используются, либо находятся на стадии активного внедрения на площадке ММТП. Мурманским портовикам есть чем поделиться с коллегами, - отметил генеральный директор Мурманского морского торгового порта (ММТП) Александр Масько.

- Мурманский торговый порт стал одним из лидеров в применении НДТ. Опытом мурманчан-портовиков уже заинтересовался Кандалакшский морской торговый порт, где также ведется перевалка угля. Иными словами, внутри региона среди стивидорных компаний, занимающихся перевалкой сыпучих грузов, появилась преемственность. В этом направлении мы наглядно видим движение вперед, - отметил вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора.

Теперь на мурманских портовиков ориентируются и коллеги из других регионов. Один из основных проектов, описанных в справочнике, подразумевает строительство перфорированных пылеветрозащитных экранов высотой 20 метров и протяженностью около 2 километров по периметру территории порта. В апреле завершилась первая очередь строительства - жителям Мурманска представили первые 600 метров экрана. Сейчас ведется строительство второй и третьей очереди проекта, который оказался весьма непростым. Строить приходилось в условиях действующего производства, которое накладывало определенные ограничения на процесс строительства. Кроме того, порою отсутствовали подробные карты подземных коммуникаций предприятия. Это связано с тем, что за 104-летнюю историю далеко не всегда точно документировались все проводимые реконструкции, особенно на начальном этапе и в период восстановления после тяжелейших бомбежек Великой Отечественной войны. А для строительства экрана в земле приходилось бурить множество скважин под многометровые сваи. Но это именно тот случай, когда глаза боялись, а руки делали, и благодаря этому все трудности удалось преодолеть. К концу 2019 года завершится второй этап строительства экрана, а к середине 2020 года проект будет полностью завершен.

Еще одно экологическое ноу-хау Мурманского морского торгового порта - это экологическая диспетчерская, которая сейчас находится в стадии пусконаладки, которая должна завершиться в течение месяца.

- Это комплексный системный продукт, который позволяет управлять экологическими рисками независимо от процесса производства, - добавил Александр Масько. - Он позволяет не только отслеживать ключевые параметры в режиме онлайн, но и делать прогноз на срок до трех дней. Это очень важно, поскольку такой прогноз позволяет принимать превентивные меры для снижения степени влияния производственной деятельности порта на окружающую среду.

Мурманские портовики продемонстрировали пример слаженности в работе, направленной на минимизацию экологических рисков. Фото: Пресс-служба ММТП

Подготовительным этапом внедрения подобных разработок мурманских портовиков стала огромная работа по анализу практики крупнейших стивидорных компаний мира - Канады, Японии, Австралии, Южной Африки, Китая. Опыт зарубежных стивидоров был не только проанализирован, но и адаптирован к специфике работы в условиях Арктики. Кстати, зарубежный опыт показал, что даже крупнейшие портовые терминалы, находящиеся в сотнях метров от центров своих городов, могут работать десятками лет при минимальном влиянии на экологическую ситуацию в портовых городах.

Показательно, что природоохранные мероприятия порта не ограничиваются этим строительством. Экологическая программа ММТП включает в себя 12 направлений, каждое из которых дополняет друг друга и позволяет добиваться синергетического эффекта. Ее стоимость составляет более 3 миллиардов рублей, на сегодняшний день реализованы мероприятия стоимостью около 1,8 миллиарда.

- Мурманск, на мой взгляд, - один из самых продвинутых регионов в этом отношении. И мой приезд лишний раз это подтверждает, - подчеркнул директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Игорь Ивачев.

- Мурманск - это особый город, потому что здесь эти вопросы начали решаться раньше и решаются на постоянной основе. Это тренд, который служит примером для всей страны, - сказал председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды, технологии, механизации и природоохранной деятельности Ассоциации морских торговых портов Дмитрий Тарасов.

Как отметил председатель совета директоров АО "ММТП" - заместитель директора по логистике СУЭК Денис Илатовский, разработка и принятие справочника - это итог почти двухлетнего процесса, когда СУЭК на качественно новом уровне поставил задачу соблюдения экологических требований при перевалке грузов. Эта работа началась в рамках Года экологии в Российской Федерации. В совместной работе участвовали Министерство транспорта РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор, региональные и муниципальные органы власти.

А то, что удалось сделать, - это пример слаженной работы целой отрасли по решению сложной комплексной раздачи.

- Мы стремились решить вопрос как отличник в школе - на "пятерку" с большим запасом. Кроме того, на примере Мурманского морского торгового порта мы хотели сделать эти технологии еще и красивыми. Чтобы, например, возводимая пылеветрозащитная стена была архитектурной доминантой, создавала хорошую атмосферу в городе, чтобы было приятно смотреть на промышленный объект, - сказал председатель совета директоров АО "ММТП" - заместитель директора по логистике СУЭК Денис Илатовский.

- Основные инвестиционные мероприятия в Мурманском морском торговом порту завершатся в 2020 году, но поддерживающая работа будет продолжаться, - резюмировал Александр Масько. - Порт был построен на Кольском полуострове более ста лет назад и навсегда, поэтому наша ответственность за окружающую среду Заполярья - она тоже навсегда.