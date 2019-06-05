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05.06.2019 15:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Своя квартира

Текст: Вадим Смирнов (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 121(7879)
В Петербурге очередь на жилье для детей-сирот будет ликвидирована в следующем году, заявил врио губернатора Александр Беглов во время недавней церемонии вручения документов на квартиры тридцати воспитанникам детских домов и детям, оставшимся без попечения родителей.

Сейчас в очереди на получение жилья числятся 1118 детей-сирот. По расчетам городских властей, половина из них смогут отметить новоселье до конца этого года. Еще 559 квартир будут предоставлены в 2020-м. В бюджете следующего года на эти цели предусмотрен миллиард рублей.

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За последние шесть лет отдельными квартирами обеспечены 2614 петербургских детей-сирот. В профильных службах отмечают, что жилье предоставляется им по договорам социального найма, квартиры не подлежат приватизации и обмену. Это делается для того, чтобы предотвратить незаконные сделки и защитить молодых людей от мошенников.

Тем временем

Пятнадцать многодетных семей уехали из Смольного на собственных микроавтобусах. Ключи от машин вручали в первый день лета, чтобы их обладатели могли с комфортом отправиться на отдых. В соответствии с Семейным кодексом Петербурга автомобили предоставляются семьям, в которых воспитываются семь и более детей.

В ближайшее время городские власти намерены расширить меры поддержки семей с детьми. Например, с 1 января 2020 года женщинам, родившим или усыновившим двух и более детей одновременно, город предоставит "социальную няню". Также со следующего года будет введена ежемесячная выплата 11 215 рублей для мам, которые, находясь в отпуске по уходу за ребенком от полутора до трех лет, захотят пройти профессиональное обучение или переподготовку.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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