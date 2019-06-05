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05.06.2019 12:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге на скоростной магистрали столкнулись четыре машины

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Северной столице на 67-м километре КАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями.

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Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, столкнулись автомобили Opel Corsa, Mitsubishi, Hyundai и Infiniti.

Все машины двигались в попутном направлении. Самый сильный удар пришелся по Opel Corsa. Водитель этого автомобиля госпитализирован в состоянии средней тяжести. Водителям и пассажирам других машин медицинская помощь не потребовалась.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что из-за аварии образовалась большая пробка.

Сейчас по факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют причины столкновения машин.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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