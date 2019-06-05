В Петербурге на скоростной магистрали столкнулись четыре машины

В Северной столице на 67-м километре КАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, столкнулись автомобили Opel Corsa, Mitsubishi, Hyundai и Infiniti.

Все машины двигались в попутном направлении. Самый сильный удар пришелся по Opel Corsa. Водитель этого автомобиля госпитализирован в состоянии средней тяжести. Водителям и пассажирам других машин медицинская помощь не потребовалась.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что из-за аварии образовалась большая пробка.

Сейчас по факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют причины столкновения машин.