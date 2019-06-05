В Петербурге обсудили нацпроекты в сфере здравоохранения

Для успешной реализации нацпроекта "Здравоохранение" и связанной с ним части нацпроекта "Демография" в стране придется решить три фундаментальные задачи - равный доступ к медицинским услугам, скачкообразное повышение их качества и качество кадров.

Об этом министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила с руководителями профильных департаментов и специалистами регионов СЗФО. В разговоре с журналистами глава минздрава напомнила, что первые нацпроекты в сфере здравоохранения касались улучшения материально-технической базы и повышения заработной платы. На втором этапе создавалась система высокотехнологичной экстренной медицины - сосудистые и травматологические центры, внедрялся принцип "золотого часа". Теперь - задача намного глобальнее. "Нужно, чтобы все федеральные проекты были переплетены особым образом, создавали многомерную структуру, которая даст скачкообразное повышение качества российской медицины, - отметила Скворцова. - А качество медицины должно рассматриваться во взаимосвязи с демографическими показателями".

Минздрав ставит задачу повышать качество российской медицины

Глава минздрава подчеркнула, что "принципиально важно выстроить систему общественного здоровья, в основе которой должно лежать понимание ценности здоровья каждого человека. "Требуется инфраструктура - профилактические мобильные комплексы, госпитали, санитарная авиация на основе единой диспетчерской", - перечислила Скворцова. Должна помочь цифровая медицина, причем не в виде разрозненных сегментов, а оцифровка всех процессов, которые сегодня есть. Проблемы кадров тоже будут решаться, и во многом с помощью цифровых технологий. С 2016 года по всей стране внедряется процедура медицинской аккредитации, для медиков становится обязательным обучение в системе непрерывного медицинского образования.