В Петербурге перенесшим инсульт выдадут бесплатные лекарства

В парламенте Петербурга в первом чтении приняли законопроект, позволяющий жителям города, перенесшим ишемический инсульт, получать бесплатные лекарственные препараты в течение 12 месяцев.

С 1 января 2019 года в городе вступил в силу закон, который позволяет петербуржцам в течение года после перенесенного инфаркта и ряда других сердечно-сосудистых заболеваний получать бесплатные лекарственные препараты. Эти медикаменты обеспечивают полноценное лечение и восстановление. В 2019 году на эти цели в городском бюджете заложено 200 миллионов рублей.

Новый законопроект даст возможность бесплатно получать лекарства еще одной категории нуждающихся - пациентам, перенесшим ишемический инсульт. Специалисты подчеркивают высокий риск летального исхода при повторном инсульте, который зачастую является результатом некачественного лечения первого.

В 2018 году доля повторных ишемических инсультов в нашем городе достигла 21 процента. Недопустимо высок показатель смертности среди пациентов с повторным инсультом: от 38 до 75 процентов больных умирает в период госпитализации.

Новый порядок предоставления лекарств позволит существенно изменить положение.