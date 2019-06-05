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05.06.2019 15:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Правильные площадки

В Петербурге появятся единые стандарты благоустройства дворов
Текст: Вадим Смирнов (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 121(7879)
В Петербурге будет выработан единый подход к обустройству детских площадок, освещению дворов, также появятся площадки для выгула собак. Новые объекты должны быть доступны для маломобильных граждан. Такое поручение дал врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании правительства города.
Все детские площадки в Петербурге будут строиться с мягким покрытием. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Все детские площадки в Петербурге будут строиться с мягким покрытием. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Все детские площадки в Петербурге будут строиться с мягким покрытием. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Петербурге 111 муниципалитетов. Каждое МО имеет собственный бюджет и тратит деньги на благоустройство по-своему. Где-то регулярно появляются современные площадки, фонари, поребрики, и территория в целом удобна для жителей. В других округах темпы установки новых объектов явно недостаточны, и у людей возникают закономерные претензии, когда же их двор приведут в порядок. В этом году вопросы содержания дворов впервые за долгое время обсудили на уровне Смольного.

В целом на благоустройство территорий все 111 муниципалитетов направят шесть миллиардов рублей. Сумма принципиально не отличается от прошлогодней. Но впервые Смольный задал стандарты, которым органы местного самоуправления должны следовать.

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Например, как подчеркнул Александр Беглов, все новые детские площадки должны создаваться с мягким покрытием. Кроме того, при комплексном благоустройстве двора в проекте должны быть предусмотрены фонари. Также по возможности необходимо создавать отдельные площадки для выгула собак. Особенно это важно в новых микрорайонах.

Дворы в Петербурге приводятся в порядок в рамках адресной программы по благоустройству территорий. Естественно, за один сезон поставить детские площадки у каждого дома не получится, поэтому в Петербурге принята программа "Твой двор". В ее рамках сами жильцы предлагают проекты для обустройства территорий.

Отдельная программа "Твой район" предусмотрена для реализации идей граждан в масштабах района. Любой горожанин может подать заявку на благоустройство улицы, сквера или, например, ремонт местного Дома культуры.

Еще одна программа для гражданских инициатив - "Твой бюджет". Она объединяет все проекты, которые так или иначе не могут попасть в районную и дворовую программу. Принцип тот же: горожане предлагают идеи, самые лучшие из них будут реализованы за счет города.

Любой горожанин может подать заявку на благоустройство улицы, сквера или, например, ремонт местного Дома культуры

По данным Совета муниципальных образований Петербурга, в этом году заявки на участие в программе подали 3273 жителя, было заявлено 5265 проектов. Самый первый в этом году проект реализовали на Васильевском острове.

Петербурженки Мария Тиника, Олеся Сербина и Валентина Соловьева предложили поставить дополнительные садовые диваны на Васильевском острове. Власти пошли навстречу. Установка 41 садового дивана обошлась бюджету в три миллиона рублей, но с большой вероятностью эти траты окупятся. Например, у станции метро "Василеостровская" раньше люди сидели на газонах, поребриках и оградах. Конечно, их часто приходилось заменять. Сейчас, после того как здесь появились садовые диваны, горожане могут ждать знакомых у метро с комфортом, а поребрики и ограды остаются нетронутыми.

К слову, пожелания установить садовые диваны (их еще называют "ленинградскими диванами") звучали настолько часто, что комитет по благоустройству принял решение впредь ставить в Петербурге именно классические белые скамейки с характерными чугунными ножками. Всего в Петербурге в этом году появится 900 садовых диванов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Стоит отметить, что зачастую горожане не предлагали какие-то особенные проекты, а просто просили привести территорию в порядок, высадить на аллеях деревья. И чем дальше от парадных улиц исторического центра, тем больше таких предложений.

Поэтому неудивительно, что врио губернатора принял решение не латать по латанному, а радикально увеличил объем бюджета на благоустройство улиц. Если обычно на эти цели выделялось 2,5 миллиарда рублей, то в этом году - четыре миллиарда. Этих средств хватит на то, чтобы привести в порядок улицы, которым необходимо благоустройство в первую очередь.

Всего же в Петербурге на благоустройство в этом году будет потрачено 10 миллиардов рублей, это рекордная для города сумма, но в Смольном рассчитывают, что такая мера позволит сделать привлекательным и комфортным каждый городской квартал.

Тем временем

В Петербурге стартовал конкурс управленцев "Мой город - мои возможности". Он реализуется на платформе конкурса "Лидеры России". Победители смогут пройти стажировку в органах государственной власти и местного самоуправления, внести свой вклад в развитие Северной столицы и пополнить кадровый резерв города.

- Победителей будет всего сто. Но выиграет каждый участник конкурса. Каждый получит объективную оценку своих профессиональных и лидерских качеств, поймет, в чем он силен, а над чем еще нужно поработать, - говорит врио губернатора Петербурга Александр Беглов. - У вас есть уникальный шанс, и его нужно использовать на все сто процентов. Если чувствуете в себе силы - дерзайте! Соревнуйтесь и побеждайте!

Узнать подробности о конкурсе "Мой город - мои возможности", а также подать заявку можно на сайте проекта. Регистрация продлится до 24 июня.

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