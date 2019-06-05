В Петербурге задушили новорожденного ребенка

Стала известна причина смерти новорожденного мальчика, тело которого было обнаружено в Петербурге 27 мая возле дома №21 по улице Гжатской. Как сообщает СК по Северной столице, мальчик был задушен.

В ведомстве полагают, что ребенок мог быть убит собственной матерью. Сейчас ее ищут.

По версии следствия, это может быть женщина, страдающая алкоголизмом или наркоманией, ведущая антисоциальный образ жизни.

Роды произошли с 25 по 27 мая. СК попросил петербуржцев, которые располагают данными о женщинах, подходящих под указанные характеристики, сообщить о них в ведомство.