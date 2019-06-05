В Северной столице с успехом прошла выставка германского мастерства

В самом центре Петербурга, на пешеходной улице Малая Садовая состоялась фотовыставка "Мастера России: сделано по-немецки". Здесь можно было увидеть более 30 фотографий, иллюстрирующих работу немецких предприятий в России.

Экспозиция, представленная на всеобщее обозрение горожан и гостей города, являлась составной частью масштабного мультимедийного проекта Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) с одноименным названием "Мастера России: сделано по-немецки". Его цель - показать вовлеченность в экономическую жизнь России немецкого бизнеса, который не случайно называют в нашей стране "чемпионом по инвестициям в российскую экономику". Достаточно сказать, что в проекте приняли участие более 50 немецких компаний, которые успешно ведут свой бизнес в России.

Прохожие с интересом разглядывали красочные фотографии. Вот - аппетитные початки кукурузы. Из подписи к снимку можно понять: двигаясь по конвейеру, они просвечиваются инновационным оптоселектором компании PETKUS, это устройство в автоматическом режиме позволяет просчитать количество зерен в каждом початке и измерить величину будущего урожая. А вот VOLKSWAGEN демонстрирует один из моментов сборки своего автомобиля на заводе в Калуге.

Петербуржцы, понятное дело, с особым интересом рассматривали снимки всем знакомых "Сапсанов" - эти высокоскоростные поезда, связывающие Северную столицу с Москвой, обслуживают сотрудники компании "Сименс" в депо "Металлострой" под Санкт-Петербургом. Кстати, сотрудничество этой немецкой компании с Россией длится уже более 165 лет.

Владимир Никитенко, директор филиала ВТП Северо-Запад, вспоминает: "В 1851 году Москву и Санкт-Петербург соединило железнодорожное сообщение, и примерно в то же время сюда приехал Вернер фон Сименс, который хотел продать свои телеграфные установки. Уже через пару месяцев первые 75 телеграфов нашли свое место на железной дороге Москва - Санкт-Петербург. А в 1853 году "Сименс" открыл в Петербурге свой филиал. И 90 процентов оборота генерировал в российский бизнес".

Особенно отрадно сознавать, подчеркнул Владимир Никитенко, что компания остается лояльной российскому рынку уже второй век: сегодня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области действуют три предприятия "Сименс".

Цель проекта - показать вовлеченность немецкого бизнеса в экономическую жизнь России

А вот снимки предприятия Solana, которое занимается выращиванием семенного картофеля. Недавно такое предприятие открылось в Ленинградской области.

Но, конечно, больше всего зрителей собирали стенды с фотографиями продукции компании Henkel. Ее в России знают практически все. Редкий дом в нашей стране обходится без моющих средств, стиральных порошков, шампуней Henkel. А знаменитый клей "Момент", который клеит все на свете, - один из лидеров здешней продукции. И не случайно именно эта компания выступила партнером фотовыставки.

Экспозиция вызвала живой интерес у жителей и гостей города. Фото: Пресс-служба ВТП

"Здесь немало талантливых работ, - говорит финансовый директор компании Henkel в России и кластера Восточная Европа Александр Лилиен-Шмидт, оценивая экспозицию. - Что касается нашей компании, то Россия была и остается для нас ключевым партнером. За почти 30 лет, что мы работаем на территории России, мы открыли в разных ее регионах девять предприятий. В 2019 году завершаем строительство нашего десятого производства - это будет завод по выпуску строительных смесей. Размещаться он будет в Тосно".

Александр Лилиен-Шмидт подчеркивает: более 80 процентов всей продукции Henkel, которая продается в России, производится здесь. Компания последовательно инвестирует в Россию - только за минувшие десять лет Henkel вложила в развитие своих производств на территории РФ более четверти миллиарда евро. Важно отметить, что они направлены не только на расширение производств, но и на оптимизацию рабочих процессов, экологическую безопасность предприятий, уменьшение их негативного воздействия на окружающую среду.

Партнером выставки выступила компания Henkel, ведущая бизнес в России почти 30 лет. Фото: Пресс-служба ВТП

"С расширением производственных площадок мы создаем рабочие места, - сказал Александр Лилиен-Шмидт. - И это важное обстоятельство подчеркивает взаимную выгоду наших проектов".

Развернутая на улице экспозиция показывает, насколько многогранна немецкая экономика в России. "Выставка дает возможность широкой публике увидеть, как производится продукция немецких компаний, например, как выпускаются наши шампуни, средства для стирки, клеи, - рассказывает Александр Лилиен-Шмидт. - Специалисты об этом знают. Рядовые горожане вряд ли".

"Немецкий бизнес создал в современной России более 250 тысяч рабочих мест, - отмечает председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. - Только в прошлом году Германия инвестировала в российский бизнес более двух миллиардов евро. В России сегодня действуют более 4500 немецких компаний. И это способствует стабильности и экономическому благосостоянию обеих сторон. По словам Маттиаса Шеппа, немецкий бизнес был и остается верен российскому рынку, несмотря на все политические сложности. И это - самый надежный мост, связывающий наши страны.