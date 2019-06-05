В необычную экспедицию "Вместе по Русскому Северу-2019" отправятся воспитанники кадетской школы "Корабелы Прионежья". Они пройдут по Онежско-Балтийскому водному пути на шхуне "Онежская жемчужина".

Кадетская школа расположена в Вытегорском районе Вологодской области. Она занимается не только патриотическим воспитанием, научно-техническим творчеством и образовательным туризмом, но и научно-исследовательской работой по изучению и сохранению деревянного судостроения Русского Севера.

В 2012 году дети в мастерских спасательного центра вместе с мастером сумели построить первую лодку - традиционную шестиметровую "кижанку", в следующем - уже девятиметровую онежскую сойму с парусным вооружением конца XVIII века. А к зиме 2014-го юные корабелы создали свой учебный флот - три парусных учебных швертбота, в том числе и спасательный вельбот Уайта образца XIX века. Причем на нем они изучили старинные водно-волоковые пути Русского Севера.

В походе преодолели тогда более 270 километров по рекам Вологодчины, еще 180 километров пути занял сухопутный участок - это расстояние от Вологды до старинного города Тотьма. Там юные исследователи встретились с ребятами-коллегами из "Школы путешественников Федора Конюхова" и спустили судно на воду.

Кадетов ждут мастер-классы и практические занятия по судовождению

По ходу всего маршрута юные корабелы занесли на карты все увиденные достопримечательности, наиболее красивые и удобные места для отдыха, рыболовства и размещения кемпингов. В этом году в экспедиции будут участвовать 32 воспитанника кадетской школы "Корабелы Прионежья". Водную часть научно-исследовательского путешествия пройдут четыре детских экипажа. В Подпорожском районе Ленинградской области юные путешественники осмотрят укрепительные сооружения финнов на береговой зоне, Вепсский замок "Глаз Росомахи" - это финская крепость у поселка Вознесенье. Побывают и на острове Валаам. Их шхуна пришвартуется к Монастырской бухте.

- Паломнический туризм, в рамках которого планируется осмотр Воскресенского скита, Коневских озер, Конь-камня на острове Коневец, будет сменяться историческим направлением изучения Онежско-Балтийского водного пути. Ребята посетят знаменитую древнюю русскую крепость Орешек на Ореховом острове в истоке реки Невы - архитектурный памятник XIV-XX веков, побывают в Музее корабельных орудий, у памятника Петру I, который расположен на месте соединения Староладожского и Новоладожского каналов, - рассказала руководитель медиакомиссии Вологодского отделения Русского географического общества Марина Липина.

Кроме того, кадетов ждут мастер-классы и практические занятия по судовождению и судоходству.

Они проведут и комплексные прикладные естественно-научные наблюдения по программам ихтиологических исследований.

В экспедицию команды из "Корабелов Прионежья" отправятся 1 июля. А пока идет подготовка к экспедиции.