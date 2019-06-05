"Газпром" проводит масштабную работу по развитию газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России.

Как это отражается на работе "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", рассказал гендиректор компании Георгий Фокин.

Как сегодня развивается газотранспортная система в регионе?

Георгий Фокин: Наша компания осуществляет транспортировку природного газа по магистральным газопроводам и его поставки потребителям северо-запада России, а также на экспорт в Финляндию, Беларусь, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Германию.

Темп роста потребления природных энергоресурсов как в нашем регионе, так и в европейских странах увеличивается год от года и, следовательно, возрастает нагрузка на наши мощности. Об этом красноречиво говорят цифры. За последние десять лет объем транспорта газа, поставленного нашей компанией, вырос почти на 50 процентов. В конце 2018 года загрузка "Северного потока" превышала проектную. По прогнозам экспертов, эта тенденция будет только набирать обороты, поэтому "Газпром" разрабатывает программы, в соответствии с которыми происходит модернизация и реконструкция производственных мощностей.

За последние годы была проделана огромная работа, признанная "Газпромом" приоритетной для развития газоснабжения потребителей Ленинградской области. В 2007 году изменились границы муниципального образования Великий Новгород, в результате чего территория компрессорной станции "Новгород" попала в черту города. По инициативе ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" этот объект был включен в комплексную программу реконструкции ПАО "Газпром". Вся промышленная площадка вместе с КС и прилегающими участками магистральных газопроводов была вынесена за пределы городской черты, примерно на 20 км от границы города. Станцию полностью реконструировали, установили современное отечественное оборудование. Сегодня проектная производительность КС "Новгород" составляет 39 млн нм3 в сутки, в режиме пропускной способности производительность КС увеличивается до 48 млн нм3 в сутки. Для сравнения: в городе на Неве суточное потребление в нагруженные периоды зимы 2019 года составило 30-33 млн. При этом "Новгород" не единственная компрессорная станция, обеспечивающая транспорт газа в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Более половины всего экспорта ПАО "ГАЗПРОМ" проходит через газотранспортную сеть компании

Что было сделано для газоснабжения Северной столицы?

Георгий Фокин: В апреле этого года была введена в эксплуатацию газораспределительная станция "Лаголово". Она повысит надежность газоснабжения потребителей Ломоносовского и Гатчинского районов Ленинградской области, южных и центральных районов Санкт-Петербурга, а также позволит подключить новых потребителей. Планируется, что в дальнейшем ГРС станет основным источником газоснабжения для Юго-Западной ТЭЦ, что увеличит стабильность работы энергосистемы города и расширит возможности для жилищного строительства.

Пропускная способность ГРС "Лаголово" составляет 268,5 тысячи кубометров в час. Следующим этапом развития этого объекта предусмотрено увеличение производительности до 500 тысяч кубометров. Это позволит в будущем обеспечить все потребности перспективных потребителей юго-западных районов Санкт-Петербурга и прилегающих районов Ленинградской области.

ГРС "Лаголово" позволит обеспечить потребности перспективных потребителей юго-западных районов города и прилегающих районов Ленобласти. Фото: Из архива Газпром трансгаз Санкт-Петербург

Проводится ли капитальный ремонт трубопроводов и оборудования? Часто ли случаются аварии на производстве?

Георгий Фокин: Вопрос очень актуальный. История нашей компании насчитывает уже более 70 лет. Более половины наших газопроводов - старше 30 лет, более 15 процентов - старше 50. Естественным образом происходит их износ и возникает потребность в модернизации. Газотранспортная сеть - сложный комплекс объектов, который требует регулярного и системного обслуживания. Поэтому самое пристальное внимание мы уделяем диагностированию, своевременной реконструкции и техническому перевооружению производственных мощностей.

В 2018 году завершена реконструкция газопровода "Кохтла-Ярве - Ленинград", введенного в эксплуатацию в 1948 году. Из крупных работ в настоящее время ведется поэтапная реконструкция участков наших старейших магистралей "Серпухов - Ленинград" и "Белоусово - Ленинград". Работы направлены на приведение физического состояния трубопроводов в соответствие требованиям нормативных документов и повышение их производительности для обеспечения высокого качества газоснабжения в регионе.

Несмотря на возрастающую нагрузку на эксплуатируемую газотранспортную систему, мы обеспечиваем высокое качество работы производственных объектов в строгом соответствии с мировыми и российскими стандартами. Комплексный подход к вопросам безопасности технологических процессов позволяет нам третий год подряд избежать аварий на производстве.

С чем связаны дальнейшие планы развития компании?

Георгий Фокин: Прежде всего, уже в конце 2019 года нас ждет окончание строительства газопровода "Северный поток-2". Сухопутная часть магистрали протяженностью более тысячи километров войдет в зону ответственности нашего предприятия. Для эксплуатации нового экспортного коридора в нашей компании был создан филиал - Славянское ЛПУМГ, сейчас полным ходом идет его формирование.

Помимо этого, в ближайшее время компания будет наращивать производственный потенциал, планируется расширение существующих филиалов, строительство новых и реконструкция существующих объектов магистрального газопровода.

Справка

ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром". Осуществляет транспортировку газа в 9 субъектах Российской Федерации, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Стратегия компании направлена на обеспечение энергетической стабильности северо-запада России, а также четкое выполнение контрактных обязательств ПАО "Газпром" по поставкам газа на экспорт.

Компания эксплуатирует более 11 тыс. км магистральных газопроводов, в число которых входят "Ямал - Европа", "Ухта - Торжок", "Ленинград - Выборг - Госграница", сухопутная часть газопровода "Северный поток" и др.

Ежегодно объем транспортируемого газа растет. По итогам 2018 года газотранспортная система, обслуживаемая предприятием, довела до потребителей свыше 158 млрд куб. м углеводородного сырья.

В зону ответственности компании входят 32 компрессорные станции со 192 газоперекачивающими агрегатами, 244 газораспределительные станции, объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, связи, метрологии, автоматики. В составе компании 18 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.