На улице Фрунзе на стене дома номер 102 появился портрет Александра Борисовича Лакиера. Про этого необычного уроженца Таганрога мало кто знает. Славу ему создал рукотворный замок, который до сих пор привлекает любознательных на Золотую Косу. А теперь каждый может узнать его в лицо благодаря настенному произведению юного энтузиаста Антона Тимченко.

Александр Лакиер родился 11 мая 1824 года и умер в 45 лет. В историю он вошел как первый классификатор русской геральдики. Его диссертация в Московском университете, посвященная вотчинам и поместьям, вышла отдельным изданием. А за сочинение "Русская геральдика" Лакиер получил Демидовскую премию.

- Этот портрет - небольшой экскурс в историю города. А очень много людей не знали Лакиера. Как и его цитату: "Изучение истории напоминает грядущим поколениям деяния их предков и побуждает к таким же подвигам". Мне нравится, что я сам больше узнаю про Таганрог и его прошлое, - говорит Антон Тимченко.

Самой первой картиной в его жизни, как и первым рисунком вообще, стал портрет актрисы Фаины Раневской, выполненный на стене дома.

Антон окончил не институт архитектуры, а "радик" - Таганрогский радиотехнический институт, не учился ни в каких художественных училищах и даже кружки рисования не посещал. Просто взял в руки карандаш, прочертил по кирпичам набросок, а затем развел краску. Работал целый месяц. Но Раневская вышла совершенно узнаваемой. Рядом цитата: "Я знаю самое главное, я знаю, что надо отдавать, а не хватать". Антон Тимченко рассказывает: "На самом деле глухая боковая стена была обезображена краской из баллончика - очередной адрес, где купить наркотики. Я хотел закрасить адрес, но выходило еще страшнее. Тогда я решил нарисовать что-нибудь хорошее, доброе, вечное. И, конечно, сразу вспомнил про уроженку Таганрога Фаину Раневскую, которая провела в этом городе детство и юность".

Эффект был неожиданный. Юный художник получил не только спасибо от жильцов того самого дома, но и массу доброжелательных отзывов в соцсетях, где у него есть страничка. Но любоваться портретом людям пришлось недолго. Спустя несколько месяцев к соседнему дому сделали пристройку, которая закрыла вид. А поскольку Антон убежден, что Раневская имеет право украшать город, то решил сделать новый. Портрет получился размером 20 квадратных метров. И если первый портрет Раневской рисовал месяц, то последний - четыре дня. Новые краски, новые инструменты, больше поддержки и больше опыта.

Проба пера завершилась созданием серии портретов знаменитых таганрожцев. После актрисы Антон замахнулся на самого Чехова. Для него подобрал жилой дом на улице Дзержинского, 140. Жильцы, услышав об этом, обрадовались и стали заранее благодарить Антона.

- Я живу в Таганроге и очень люблю этот прекрасный город. Своим творчеством я хочу добавить немного ярких красок, позитива его жителям и гостям. Надеюсь, со временем гостей станет больше, а жители - счастливее и добрее. Пусть туристы будут приезжать большими толпами, и он снова станет южной культурной столицей России, - говорит Антон.

Третьим в галерее уличных портретов стал еще один актер, Владислав Ветров, "поселившийся" на улице Спартаковской, 1. Оказывается, в Таганроге он учился.

- Рисовал я почти неделю. Меня очень порадовала реакция огромного количества таганрожцев. Я получил море благодарности, поддержки, добрых пожеланий, - рассказывает художник.

Но в отличие от классиков, Ветрова публика восприняла неоднозначно. "Уже четыре раза его "дополняли" надписями, дописывали, переписывали, закрашивали, - сообщает Антон.

Гораздо больше публика полюбила актера Федора Добронравова, которого также изобразил Антон. Эскиз получился "очень приятным, весенним и в то же время немного серьезным и глубоким" - так оценил его сам автор. В своих жизнерадостных постах Антон прямо говорит своим поклонникам: "Если вам понравился мой проект для города, можете помочь деньгами на расходные материалы и инструменты. Я на этом проекте не зарабатываю.

Защитное покрытие стоит около 200 рублей за квадратный метр. Но его нужно купить сразу десять литров. Это около 10 000 рублей. Можно просто прийти и помочь раскрашивать". И люди приходят, для них Антон устраивает спонтанные мастер-классы. Друзья помогают перевезти краску, что-то докупить. А председатель ТСЖ, которой понравился проект, выделила для энтузиаста пару стен и помогла с покупкой материалов для работы.

Работает уличный художник неспешно. Настенной живописи Антон посвящает когда три-четыре, когда пять дней в месяц - по вдохновению и когда есть время. Ведь это не основное его занятие. Теперь, после того как открыл в себе новый талант, Антон охотно берется за оформление стен по заказу. Например, в детских садах или клубах, развивающем детском центре "Остров сокровищ", коммерческих фирмах. Скучный бетонный "задник" детской игровой площадки теперь разрисован.

Сейчас в планах написать портрет еще одного знаменитого жителя Таганрога - Сергея Бурлакова. Сильного, удивительного человека, который после ампутации рук и ног начал плавать, занялся пулевой стрельбой и легкой атлетикой и стал рекордсменом мира, первым на планете пробежал марафон на протезах, обогнав 12 тысяч здоровых бегунов. Антон, между прочим, попросил у Бурлакова согласия на его изображение, и человек-легенда не возражал. Цитату, которую художник размещает рядом с портретом, выбрал сам герой. Какую именно, Антон пока не говорит. Еще он собирается изобразить актеров с таганрогскими корнями Павла Деревянко и Николая Добрынина: "Надеюсь, что в этом месяце успею нарисовать пару портретов".

Тем временем

В Азове уличный художник Влад Крайван увлекался граффити и расписывал все поверхности, которые попадались ему на глаза. А потом парня взяли на службу городские чиновники со свежим предложением - раскрасить унылые городские объекты. Влад превратил заброшенный пост ГАИ в веселый арт-объект, а затем "благородил страшные трансформаторные будки". Об этом писала наша газета ("Встал к стенке", "РГ", 26.10.2017).