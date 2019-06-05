Около 70 бойцов из Астраханской и Ростовской области, Краснодарского края, Адыгеи, Калмыкии и Крыма сдавали квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Экзамены проводились на базе горного учебного центра подготовки специального назначения Южного округа Росгвардии. Корреспондент "РГ" вместе с участниками тоже прошел препятствия.

Ранним утром на линии старта к 10-километровому марш-броску готовятся два отряда.

- Лица крупным планом снимать нельзя, и вам никто не назовет свою фамилию и должность, - предупреждает журналистов офицер.

Предварительный отбор кандидаты проходят в родных воинских частях, и его условия с каждым годом ужесточаются. Так, на отборочном этапе сдаются зачеты и нормативы по военной топографии, тактико-специальной подготовке, вождению различных видов военной техники, работе со средствами связи и другим дисциплинам.

К испытаниям допускаются бойцы, прослужившие в спецназе не менее полугода, имеющие положительную характеристику от командования, сдавшие предметы по боевой подготовке на "хорошо", а специальную огневую, физическую и тактическую подготовку - только на "отлично".

- Решение сдавать экзамен на право ношения берета каждый боец принимает сам. За отказ никто его не осудит.

- Я пытаюсь получить берет уже третий раз, - признается Сергей из отряда ОМОН "Севастополь", - и только сейчас получил наконец на него право. Самое сложное - это марш-бросок. Начинается он с подъема в гору, и пройти его трудно. Если преодолел этот участок, то остальное - дело тренировки и выносливости. От нагрузок сильно сводит мышцы ног, потом их вообще перестаешь чувствовать. Самое обидное, когда все позади, а проваливаешься на стрельбище.

Средний возраст кандидатов составил 25 лет, причем в рядах встречаешь как рядовых, так и подполковников.