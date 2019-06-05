Новости

Определены самые популярные курорты для отдыха на День России 18:09
Патологоанатома будут судить за подмену органов умершей волгоградки 18:05
ТПУ "Мичуринский проспект" в Москве спроектирует китайская корпорация 17:44
Противоракету системы ПРО Москвы нашли на Украине 17:44
Новый посол России вручил в МИД Беларуси копии верительных грамот 17:28
Lada Granta и Vesta продолжают продаваться лучше конкурентов 17:27
В Финском заливе археологи обследуют затонувшее судно XIX века 17:23
В Белгороде отравились посетители ресторана и повар 17:15
Россияне смогут увидеть редкие серебристые облака 17:11
В Москве появится мороженое для взрослых 17:09
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ "Лотос" 17:06
Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике 17:04
Домбай отрезало от большой земли селевым потоком 17:03
На Урале ветeр сорвал крышу со здания "Почты России" 16:55
В Будапеште начинается операция по извлечению из воды затонувшего катера 16:53
Совершен первый международный звонок в российских сетях 5G 16:46
Власти Боливии разъяснили последствия от отказа голосовать на выборах 16:45
Лидер группы Therr Maitz даст бесплатный концерт 16:33
Объем перевозки пассажиров по субсидируемым маршрутам вырос в три раза 16:30
МАК опубликует отчет о крушении Superjet-100 в Шереметьево в ближайшее время 16:20
В Эрмитаже покажут творения искусственного интеллекта 16:10
В Великом Новгороде полицейского арестовали за смертельное ДТП 16:08
В Екатеринбурге рассказали о подготовке к Универсиаде-2023 16:05
ЕГЭ по физике и иностранным языкам прошел без сбоев 15:41
На Урале недобросовестных застройщиков отправили в колонию 15:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
05.06.2019 17:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сильнее силы

Росгвардейцы боролись за краповый берет
Текст: Владимир Аносов
Российская газета - Неделя - Юг России № 121(7879)
Около 70 бойцов из Астраханской и Ростовской области, Краснодарского края, Адыгеи, Калмыкии и Крыма сдавали квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Экзамены проводились на базе горного учебного центра подготовки специального назначения Южного округа Росгвардии. Корреспондент "РГ" вместе с участниками тоже прошел препятствия.

Ранним утром на линии старта к 10-километровому марш-броску готовятся два отряда.

- Лица крупным планом снимать нельзя, и вам никто не назовет свою фамилию и должность, - предупреждает журналистов офицер.

Фото: НПО "Русбитех"
Морпехи Каспийской флотилии впервые применят на учениях лазеры

Предварительный отбор кандидаты проходят в родных воинских частях, и его условия с каждым годом ужесточаются. Так, на отборочном этапе сдаются зачеты и нормативы по военной топографии, тактико-специальной подготовке, вождению различных видов военной техники, работе со средствами связи и другим дисциплинам.

К испытаниям допускаются бойцы, прослужившие в спецназе не менее полугода, имеющие положительную характеристику от командования, сдавшие предметы по боевой подготовке на "хорошо", а специальную огневую, физическую и тактическую подготовку - только на "отлично".

- Решение сдавать экзамен на право ношения берета каждый боец принимает сам. За отказ никто его не осудит.

- Я пытаюсь получить берет уже третий раз, - признается Сергей из отряда ОМОН "Севастополь", - и только сейчас получил наконец на него право. Самое сложное - это марш-бросок. Начинается он с подъема в гору, и пройти его трудно. Если преодолел этот участок, то остальное - дело тренировки и выносливости. От нагрузок сильно сводит мышцы ног, потом их вообще перестаешь чувствовать. Самое обидное, когда все позади, а проваливаешься на стрельбище.

Средний возраст кандидатов составил 25 лет, причем в рядах встречаешь как рядовых, так и подполковников.

Власть Безопасность Спецслужбы Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Ростовская область ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МАК опубликует отчет о крушении Superjet-100 в Шереметьево в ближайшее время
Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Названы самые чистые регионы России