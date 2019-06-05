Жители Южного и Северо-Кавказского ФО могут сдать биометрические данные в 700 отделениях 65 банков. В лидерах Краснодарский край, Ростовская область и Ставрополье. Но и в 38 отделениях банков в Крыму и Севастополе можно пройти удаленную идентификацию. Это позволит жителям полуострова открывать счета, проводить переводы и брать кредиты в банках на материке.

По фото и голосу

Удаленная идентификация - это механизм, позволяющий физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в любом банке, подтвердив свою личность с помощью биометрии.

- Идентификация проводится в единой биометрической системе - это платформа, выполняющая очень важную функцию, подтверждая, что за услугами в банк обратился именно тот человек, который ранее сдавал биометрические данные, - объясняет начальник управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин. - В этом случае банк может работать с человеком, который до этого клиентом учреждения не являлся, и идентифицировать его по своей базе банк не мог.

Начинается все с первичной идентификации в уполномоченном банке, куда нужно обратиться с паспортом и СНИЛС (в Крыму и Севастополе все банки принимают биометрические данные, правда, пока не во всех отделениях). Сотрудник финучреждения найдет учетную запись человека на портале Госуслуг, где многие граждане уже зарегистрированы. Если такая подтвержденная учетная запись у гражданина есть, это упростит сдачу биометрических данных.

Сотруднику банка останется только записать образец голоса клиента и сделать фото, чтобы внести эту информацию в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). На это потребуется не более 15 минут, после чего на портале Госуслуг появится отметка, что биометрические данные успешно прикреплены к учетной записи. При этом процедура первичной идентификации бесплатная и может быть проведена только добровольно.

Если человек не зарегистрирован на портале Госуслуг или не подтвердил ее, как предусматривает процедура, то первичная идентификация в ЕСИА займет немного больше времени, потому что потребуется сначала пройти регистрацию на портале Госуслуг и получить подтверждение. Все это сделает сотрудник банка, что называется, не отходя от кассы.

- Идентификация по лицу и голосу была выбрана потому, что собирать эти данные проще, чем другие - не требуется специального оборудования, как например, для снятия отпечатков пальцев, а только микрофон и камера, - говорит Дмитрий Дубынин.

Если лицо изменилось

От жителей полуострова до сих пор часто звучат жалобы на ограниченный рынок финансовых услуг - в РК и Севастополе работает всего пять банков. Открыть счет в финучреждении на материке и уже тем более оформить там кредит до последнего времени было невозможно из-за отсутствия у физлиц регистрации в регионе работы банка. Сейчас ситуация изменится, уверяют эксперты.

После прохождения первичной идентификации можно обратиться в любой банк, который уже работает в этой системе. Пока таких еще не много - всего в России дистанционно открывают счета и выдают кредиты лишь в пяти финучреждениях. Но количество их будет расти с каждым днем, ведь банкам тоже нужно время на то, чтобы войти в проект.

После внесения данных в ЕСИА, чтобы взять кредит или провести перевод в другом банке, нужно ввести логин и пароль от портала Госуслуг и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона или компьютера с камерой и микрофоном.

- Идентификацию можно проходить из любой точки мира, где есть доступ к интернету, - говорит Дмитрий Дубынин. - Можно взаимодействовать с банками, которые предоставляют услуги через свой сайт или мобильное приложение. Ростелеком разработал мобильное приложение для операционной системы Android, которое уже используется, кроме того тестируется приложение для iOS, и скоро оно выйдет в массовое использование.

Система предложит пройти идентификацию, прочитав случайную последовательность цифр. Полученные данные отправляются в ЕСИА, которая проводит анализ голоса и лица по нескольким алгоритмам и подтверждает их оригинальность. Банк получает подтверждение и может принимать решение о предоставлении услуги этому гражданину.

Естественно возникает вопрос: а если система тебя не идентифицирует? Кто-то бороду отпустил, кто-то пластическую операцию сделал или просто выглядит после болезни не очень. Специалисты говорят, что система определяет клиентов с высокой точностью - до 99,99. Так что борода, кардинально новый макияж или разбухший от насморка нос ее не обманут. А вот если лицо подверглось серьезной пластической операции, биометрические данные нужно обновить. Да и вообще, делать это стоит раз в 10 лет, ведь внешность каждого человека с годами меняется.

- Система способна различать и близнецов, которое похожи как две капли воды, - рассказывает руководитель направления продвижения проекта "Единая биометрическая система" Ростелекома Светлана Озерецковская. - Даже если лица у людей настолько похожи, что система не видит разницы, в голосе все равно будут отличия - индивидуальные частоты позволяют биометрическим алгоритмам отличить этих людей.

Под защитой криптографов

Создавая эту систему, авторы опирались как на мировой опыт, так и на современные отечественные разработки в сфере биометрии.

- В России много организаций, занимающихся разработкой биометрических алгоритмов по лицу и голосу, - говорит Светлана Озерецковская. - Мы выбирали самые надежные, чтобы встроить их в ЕСИА. Более того, у нас встроен не один алгоритм, определяющий, что это именно тот человек, за которого он себя выдает, а сразу несколько. Они проверяют друг друга каждый раз, когда человек обращается за услугой. Кроме того, есть поведенческие алгоритмы, позволяющие распознавать насколько естественно ведет себя человек, не находится ли он под давлением.

В ЕСИА используются самые высокие стандарты безопасности. Биометрические данные граждан хранятся в зашифрованном виде в обезличенной форме, то есть не фото людей и записи их голосов, а их математически обработанные представления (набор цифр и букв). Причем они хранятся отдельно от персональных данных человека, чтобы, если злоумышленники проберутся, например, к биометрическим данным, они не смогли сопоставить их с персональными данными.

Возможность воспользоваться услугами банков в других регионах страны - это только первый этап проекта. В дальнейшем планируется расширить его и на других участников финансового рынка, в том числе страховые компании.

- С тех пор, как система стабильно заработала, мы начали получать предложения по внедрению ее в другие секторы экономики, - говорит Дмитрий Дубынин. - Уже подготовлен и находится в Госдуме проект федерального закона о возможности использования ЕСИА в отраслях экономики, которые будут определены регулятором как возможные для использования биометрических данных для идентификации. К ним относятся образование, медицина, нотариат, идут переговоры с коллегами в аэропортах. То есть в дальнейшем механизм можно будет использовать в разных процессах.

Кстати

Проект "Единая биометрическая система" начали реализовывать в России год назад. Сейчас запись голосов и изображение лиц клиентов для последующей удаленной идентификации проводят в стране 5,2 тысячи отделений 146 банков. До конца 2019 года планируется оснастить оборудованием для сдачи биометрических данных все сто процентов отделений банков. Параллельно планируется ввести обязанность для банков внедрение возможности получения услуг дистанционно.

Контакты

Банковские отделения, в которых проводят первичную идентификацию, можно найти на сайтах Ростелекома и Банка России.