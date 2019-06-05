На Дону задержали подозреваемых в аферах с недвижимостью

В Ростове-на-Дону и Таганроге полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали семь человек, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

34-летний житель Таганрога зарегистрировал на подставное лицо фирму по сдаче жилья внаем. С октября 2018 года он и шестеро его сообщников арендовали несколько офисных помещений в региональном центре. Об услугах своей компании они рассказали в объявлении на одном из сайтов.

Один из подозреваемых отвечал за покупку сим-карт и сотовых телефонов и представлялся владельцем квартир. Другой охранял офис. Четыре женщины, также входящие в группу, выступали в качестве менеджеров. Периодически подельники меняли адреса и названия фирм.

Клиенты вносили предоплату, которая якобы предназначалась хозяевам помещений в качестве арендной платы. Сообщники уверяли граждан, что услуги по поиску жилья оплачивать не надо - это бремя ляжет на собственников квартир.

После заключения договора "хозяин" переставал выходить на связь, а лжериелтор отвечал, что речь шла только об оказании информационных услуг, а не аренды. После чего он тоже больше не отвечал на звонки.

По предварительным данным, от мошенничества пострадали свыше сотник человек.

Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования провели два обыска в доме организатора и его офисе. Оперативники изъяли ноутбуки, сотовые телефоны и более 400 сим-карт разных операторов сотовой связи.

Один из фигурантов заключен под стражу. С его подельников взяли подписку о невыезде.