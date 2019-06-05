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05.06.2019 18:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Патологоанатома будут судить за подмену органов умершей волгоградки

Текст: Ирина Варламова

В Волгограде передано в суд уголовное дело в отношении главного врача областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных. Они обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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По данным следствия, решив искусственно занизить статистический показатель материнской смертности на территории Волгоградской области, обвиняемый вместе со своими подчиненными уничтожили биологические образцы умершей от вирусной инфекции роженицы. Ее органы злоумышленники подменили на пораженную гепатитом печень мужчины. Протокол патологоанатомического исследования медики сфальсифицировали. Родственникам была выдана подложная справка о смерти.

Кроме того, руководитель медицинского учреждения обвиняется во взяточничестве. Зная, что санитары бюро оказывают платные услуги по подготовке тел умерших к погребению, стал требовать с них "откаты". Установлено, что главврач заработал таким образом почти 600 тысяч рублей.

Следствием установлены и другие прегрешения главного патологоанатома. С конца декабря 2017 года и на протяжении четырех месяцев он начислял хорошие премии девяти своим подчиненным. Большую часть денег забирал - якобы на на нужды медучреждения. Общая сумма ущерба, причиненного санитарам, составила 162 тысячи рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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