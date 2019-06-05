В непосредственной близости от моря в Керчи вот-вот развернут строительство многоэтажных жилых домов. Горожане ожидали, что власти обустроят там рекреационную зону, но у администрации города, судя по всему, другие планы.

Керчь, как принято говорить, располагается у двух морей, но многим ее жителям и гостям приходится в поисках пляжного отдыха ездить в противоположный конец города или даже за его пределы. А путь не близкий, протяженность Керчи почти 60 километров. Чтобы жителям микрорайона завода им. Войкова добраться хотя бы на городской пляж, надо ехать почти час по жаре в переполненном салоне маршрутки. Но альтернативы нет, поскольку перед их домами пляж не оборудован, а тот, что по соседству - "Сморжевский" - давно требует обустройства.

Местные жители огромного микрорайона, в основном застроенного девятиэтажными домами, много лет ждали создания комфортной для проживания и отдыха городской среды. Еще с 80-х годов прошлого века северное побережье Керченской бухты планировали превратить в рекреационную зону, одновременно обустроить набережную, парковую территорию и, конечно, пляж. Годы шли, но никто за такое нужное дело не брался. Сегодня мы понимаем, в период безвременья, который пришелся на 90-е, просто некому было этим заняться, ну а потом все лишь рассыпалось - по инерции.

- Мы надеялись, что наш город из всеми забытого превратится в город-сад, - отмечает член инициативной группы Галина Легонькова. - Так бы, наверное, и было, если бы местные управленцы хотели того же. Однако вопреки нашим желаниям они по-прежнему стараются удовлетворить только собственные бизнес-интересы и уже в российском правовом поле принимают решения втайне от народа.

Таким образом - на так называемых общественных слушаниях по утверждению Генплана развития Керчи, проходивших в июне 2017 года, - жители микрорайона им. Войкова узнали, что вид использования прибрежной территории в их районе изменен. В 2015 году городская администрация передала землю по договору аренды фирме "Крым-инвестстрой", которая выступила заказчиком строительства элитных жилых апартаментов. Проект носит красивое название "Крымская ривьера". Строительством занимается компания "Крым-девелопмент". Предполагается возвести два жилых дома на 478 квартир с подземным паркингом, ну и вокруг создать соответствующую инфраструктуру для спортивного, развлекательного досуга и спокойного отдыха. И вроде бы все выглядит замечательно - если не учитывать, что район и так перегружен, здесь самая плотная многоэтажная застройка в городе. А главное - нарушено основное требование договора аренды, где указывалось, что целевое использование земли - реконструкция объектов недвижимости (здесь находились здания бывшего рыбколхоза, в том числе клуб, который, вместо того чтобы ремонтировать, уже снесли). К тому же строительство многоэтажных домов планируется в водоохраной зоне. Какие последствия могут быть для окружающей среды, в частности, берега и морской акватории, можно только догадываться.

- Вы посмотрите, как все хитро провернули: по закону городская администрация не имеет полномочий выдавать разрешения на капитальное строительство, - рассказывает член совета Керченской городской природоохранной общественной организации "Экология и мир" Лидия Маршалик. - Поэтому оформляется соглашение якобы на реконструкцию. А в результате реконструкция преобразовывается в полномасштабную застройку большой территории. И не где-нибудь в чистом поле, а буквально на побережье. А здесь, на минуточку, территория оползневая, прибрежная ее часть вообще насыпная, то есть отвоеванная у моря, не имеющая ничего общего с плотной материковой глиной, и уж тем более с известняком.

Люди предполагают, что многоэтажки, возведенные на таком грунте, осложненном еще и активными подпочвенными водами, могут оказаться смертельной ловушкой для самих же новоселов, ну и, конечно, для каждого, кто живет в непосредственной близости.

Но профильные службы пытаются приглушить бдительность местных жителей. В министерстве строительства и архитектуры отвечает, что проводятся проверки, горадминистрация на голубом глазу пишет, мол, осмотр территории произведен, объекты недвижимости отсутствуют (что закономерно, ведь строительство только планируется).

А Межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования РК информирует, что в границах водоохранных зон строительство возможно при условии оборудования специальными сооружениями, обеспечивающими сохранение окружающей среды и предотвращение неблагоприятных геологических процессов. И тут же: "Нарушений требований природоохранного законодательства не выявлено". Служба Госстройнадзора дает аналогичный ответ: "Нарушений градостроительного законодательства не установлено".

И все эти заключения звучат уже после того, как Министерство строительства и ЖКХ РФ, отвечая на письмо депутата госдумы Натальи Поклонской, к которой в феврале нынешнего года обратились местные жители, заявило: в таких вопросах должны разбираться органы государственной власти субъектов РФ, и перенаправило обращение керчан в Правительство Крыма.

- Получается замкнутый круг. С одной стороны, глава Республики Сергей Аксенов призывает ответственных лиц не разрешать застраивать многоквартирными жилыми комплексами 500-метровую зону от уреза воды. С другой стороны, все те службы, от которых это зависит, будут строить или нет, будто ищут обходные пути, чтобы подписать разрешительные документы, - не скрывают негодования члены инициативной группы.

Но крымская прокуратура старается разобраться в ситуации. Она запросила у горадминистрации градостроительные планы и увидела, что в них отсутствует обязательная информация об ограничениях использования земельных участков и объектов капстроительства. Устранение этих нарушений поставлено на контроль.

- И что дальше? - задают люди риторический вопрос. - Кто нас услышит, и кто нам поможет? .

P.S.

А ведь у жителей этого микрорайона есть свои планы на развитие этой обширной прибрежной территории. Во время Великой Отечественной войны отсюда пытались на барже эвакуировать детей дошкольного возраста. Когда судно было уже на середине залива, налетел немецкий истребитель и, несмотря на огромный красный крест, нарисованный на палубе, разбомбил и потопил баржу. Расправа произошла на глазах матерей, стоявших на пристани. Местные жители давно хотели, чтобы при реконструкции возвели памятник погибшим детям и установили его ближе к берегу, откуда он был бы виден очень далеко. Для этого набережная должна быть просторная.

Кстати, это место могло бы стать необычным и для гостей города, поскольку отсюда прекрасно виден Крымский мост.