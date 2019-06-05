Путин назначил Бабушкина врио губернатора Астраханской области

Морозов ушел в отставку по собственному желанию. Бабушкин будет врио главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором области.

Глава государства встретился с Бабушкиным и сообщил о своем решении.

Игорь Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в Рыбинске Ярославской области. Закончил Московское высшее общевойсковое командное училище, Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы и Институт менеджмента, экономики и инноваций. С 1992 по 2012 служил в Вооруженных Силах и подразделениях ФСБ. С 2013 по 2018 был замглавы Росимущества. В сентябре 2018 года был назначен заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Полковник запаса, награжден Орденом Мужества.