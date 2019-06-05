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05.06.2019 20:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Движение по Волге

В Астраханской области произошли перемены
Текст: Кира Латухина, Юрий Политов
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(7880)
Владимир Путин принял отставку и.о. губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Бабушкин, который до последнего времени работал заместителем полпреда президента на Северном Кавказе. В среду Владимир Путин встретился с ним и сообщил о своем решении.
Владимир Путин назначил Игоря Бабушкина и.о. губернатора Астраханской области Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин назначил Игоря Бабушкина и.о. губернатора Астраханской области Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин назначил Игоря Бабушкина и.о. губернатора Астраханской области Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Сергей Морозов ушел в отставку по собственному желанию. Обязанности главы Астраханской области он исполнял с сентября 2018 года. Как рассказал высокопоставленный источник, свой пост Морозов покинул в связи с семейными обстоятельствами и перейдет на работу в одну из российских спецслужб.

Если бы не вынужденная отставка, Морозов вполне мог бы участвовать в предстоящих губернаторских выборах. По данным социологов, за время работы в регионе его рейтинг вырос втрое - начинал с 20%, а уходит с 60%. "Мы несколько раз исследовали предвыборную ситуацию в Астраханской области. Порядка 62% избирателей, от тех, кто собирался прийти на выборы, говорили, что проголосовали бы за Морозова. Это означает, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то он победил бы в первом туре", - заявил ТАСС генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Фото: РИА Новости
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По его оценке, Морозов "хорошо зашел в губернию и сформировал имидж сильного нового руководителя". Область активно включилась в реализацию национальных проектов. А на совещании по социально-экономическому развитию Астраханской области, которое президент провел в середине мая в Ахтубинске, Морозов смог согласовать стратегически важные для развития региона проекты. В частности, речь идет о создании портовой особой экономической зоны рядом с морским портом Оля. Предполагается, что общая сумма инвестиций по проекту превысит 75 млрд рублей.

Новый врио губернатора Игорь Бабушкин хорошо знаком с экономикой региона. В должности заместителя полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе он курировал вопросы социально-экономического развития, а также занимал пост инвестиционного уполномоченного. Работать в статусе врио губернатора он будет до вступления в должность лица, избранного на выборах главы Астраханской области.

Плановые выборы губернатора региона пройдут 8 сентября

Региональные выборы должны пройти уже через три месяца, в Единый день голосования 8 сентября. "В Астраханской области назначены плановые выборы губернатора на 8 сентября. Отставка врио губернатора региона и назначение нового ничего не меняют. Сегодня решение Думы Астраханской области официально опубликовано, следовательно, избирательная кампания началась", - заявил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Шевченко. Губернаторские выборы в регионе пройдут по новым правилам - принять участие в них теперь могут не только выдвиженцы от политических партий, но и самовыдвиженцы. Этап выдвижения кандидатов продлится до 5 июля.

Досье

Игорь Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в Рыбинске Ярославской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы и Институт менеджмента, экономики и инноваций. С 1992 по 2012 служил в Вооруженных силах и подразделениях ФСБ. С 2013 по 2018 был замглавы Росимущества. В сентябре 2018 года был назначен заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Полковник запаса, награжден Орденом Мужества.

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