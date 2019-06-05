Определены самые популярные курорты для празднования Дня России

Самыми востребованными у отдыхающих городами на День России стали Сочи и Ялта.

В десятку самых популярных курортов на предстоящие праздничные выходные также вошли крымские Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак и Алупка, а также Севастополь и кубанские города Анапа и Ейск. Такие данные представил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Как сообщает сервис, туристы бронируют номера и домики у моря для отдыха на период от 10 до 14 дней. В среднем на аренду жилья гости тратят от 1,7 до 2,7 тысячи в сутки.

Свой рейтинг портал подготовил на основе данных анализа оплаченных туристами заявок на проживание с 11 по 13 июня 2019 года. По информации сервиса, дешевле всех обходится отдых в Ейске, а дорогой - в Ялте. Самый длительный отдых туристы планируют в Евпатории (14,5 ночи).