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05.06.2019 13:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У мыса Ай-Тодор в Крыму спасли туриста из Москвы

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)

Крымские спасатели оказали помощь 20-летнему туристу из Москвы, который застрял на скале в районе мыса Ай-Тодор в Гаспре. Об этом сообщила пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Информация о том, что на сложном скальном участке в районе мыса Ай-Тодор турист не может самостоятельно продолжить движение, поступила дежурному ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-спас". На помощь выехала дежурная смена из четырех человек.

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- Во время подъема по скальному массиву, не предназначенному для туристических походов, молодой человек не рассчитал свои силы, - рассказал министр ЧС республики Сергей Шахов. - Спасатели проложили веревочные перила длиной 50 метров и с их помощью эвакуировали туриста в безопасное место.

Шахов отметил, что москвич 1999 года рождения не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

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