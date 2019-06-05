В среду в Крыму завершил свою работу V Международный гуманитарный Ливадийский форум, который проходил в рамках XIII Международного фестиваля "Великое русское слово".

На протяжении трех дней руководители федеральных органов власти, представители международных организаций, научных и образовательных учреждений, зарубежные гости из более чем 50 государств мира обсуждали вопросы развития русского языка в мировом образовательном пространстве и поддержки российских соотечественников за рубежом. Одной из главных тем стало сохранение памяти о Второй мировой войне и недопущение переписывания ее истории. Так, участники форума в итоговом документе призвали Генассамблею ООН включиться в борьбу с героизацией нацизма. "Мы будем активно по парламентской линии продвигать, чтобы все памятники погибшим в годы Второй мировой войны были признаны Всемирным мемориалом и чтобы ни одна грязная рука не позволила сносить памятники тем, кто погиб, защищая Европу от фашизма", - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступившая в роли модератора пленарного заседания. Помимо итоговой резолюции участники форума приняли Ливадийское послание мира. В документе отмечается, что сейчас в некоторых государствах происходит осознанное искажение исторической правды, насаждается ложь о событиях Второй мировой войны, а прислужники нацистов возводятся в герои.

На пленарном заседании прозвучал также ряд предложений, касающихся поддержки соотечественников и друзей России за рубежом. Глава болгарского рационального движения "Русофилы" Николай Малинов посетовал, что половина болгарских студентов прерывает обучение в России из-за того, что они не имеют права работать. Валентина Матвиенко назвала такое ограничение глупостью и поручила профильному комитету Совфеда заняться этим вопросом.

Сейчас в некоторых государствах происходит осознанное искажение исторической правды

Депутат Госдумы Евгений Примаков обратил внимание, что гуманитарная деятельность - это не "круглые столы" с фуршетами, а прежде всего защита прав россиян за рубежом. "Мы перечисляем миллионы долларов в международные фонды и не знаем даже, на что именно они идут. И не можем создать свой фонд для защиты интересов наших граждан за рубежом, - отреагировала Матвиенко. - Прошу коллег-сенаторов в течение двух недель проработать предложения минфину для внесения изменений в параметры бюджета РФ на 2020 год". Предложения участников форума будут внесены в итоговые документы и взяты на контроль профильными комитетами Совфеда.