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05.06.2019 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани кенийский студент подорвался на скороварке

Текст: Николай Грищенко

В общежитии Астраханского медицинского университета произошел взрыв скороварки. В результате ЧП пострадал 26-летний студент из Кении.

Появилось видео с места взрыва гранаты в частном доме на Кубани

Как сообщают РИА Новости, инцидент случился около десяти часов утра по местному времени в общежитии №5 АГМУ.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что молодой человек решил приготовить пищу. Однако, скороварка неожиданно разгерметизировалась и произошел хлопок.

Пострадавший с многочисленными ушибами доставлен в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. Жизнеобеспечение общежития не нарушено.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
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