В Астрахани кенийский студент подорвался на скороварке

В общежитии Астраханского медицинского университета произошел взрыв скороварки. В результате ЧП пострадал 26-летний студент из Кении.

Как сообщают РИА Новости, инцидент случился около десяти часов утра по местному времени в общежитии №5 АГМУ.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что молодой человек решил приготовить пищу. Однако, скороварка неожиданно разгерметизировалась и произошел хлопок.

Пострадавший с многочисленными ушибами доставлен в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. Жизнеобеспечение общежития не нарушено.