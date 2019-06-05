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05.06.2019 14:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Ялте предложили провести всемирную конференцию о межэтническом диалоге

Текст: Елена Гусакова (Республика Крым)

Участники V Международного гуманитарного Ливадийского форума предложили провести Всемирную конференцию по межрелигиозному и межэтническому диалогу в России в 2022 году. Такое предложение зафиксировано в принятом на форуме Ливадийском послании мира.

В документе говорится, что деятели культуры, представители научной и творческой интеллигенции, общественных объединений решительно осуждают попытки реставрации идеологии нацизма, распространения расизма и ксенофобии. Участники форума считают, что в некоторых государствах происходит осознанное искажение исторической правды, насаждается ложь о событиях Второй мировой войны.

Фото: пресс-служба СФ
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"Будучи уверенными в том, что прекратить эти губительные процессы можно лишь коллективными усилиями, просим поддержать инициативу проведения в Российской Федерации Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу в 2022 году в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН "Взаимодействие между ООН, национальными парламентами и Межпарламентским союзом" в целях открытой дискуссии о путях укрепления доверия между народами, укоренения идеи защиты мира в сознании людей", - говорится в документе.

Кроме того, они призывали включить в проект резолюции 74-й сессии Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма…" предложение о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах - Всемирным мемориалом человечества.

Это послание участники форума адресовали лидерам государств, парламентариям, международным правительственным и неправительственным организациям, общественным деятелям, ученым, всем, для кого важно сохранение мира на планете.

Напомним, в Крыму в рамках XIII Международного фестиваля "Великое русское слово" прошел V Международный гуманитарный Ливадийский форум. Он был посвящен поддержке русского языка за рубежом, развитию общего гуманитарного и культурного пространства.

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