Кубань и Крым становятся все более популярными у россиян: за последний год различными видами общественного транспорта на юг приехало более 55 миллионов человек.

Андрей Рыбинский: Если случилась неприятность, сразу обращайтесь к любому полицейскому на вокзале или в аэропорту. Фото: Владимир Аносов/РГ

О том, как пассажиру добраться до места без происшествий и сохранить свой багаж в целости, мы попросили рассказать начальника Управления на транспорте МВД России по ЮФО полковника полиции Андрея Рыбинского.

Андрей Александрович, летом на юг устремляются отдыхающие, а вместе с ними и криминальные гастролеры. Для транспортной полиции наступает час пик?

Андрей Рыбинский: Краснодарский край и Крым уже превратились в круглогодичные курорты, поэтому особой подготовки, признаюсь, мы не ведем. Хотя летом действительно увеличиваются нагрузки на пассажирский транспорт. Операция "Курорт-2019" началась уже весной: мы проверили готовность объектов транспортной инфраструктуры, а также наших линейных органов. Что касается так называемых гастролеров, то в процентном соотношении большую часть преступлений составляют именно кражи - это сотовые телефоны, планшеты, бумажники и личные вещи. Основная причина - невнимательность самих людей, которые, увидев за окном море и горы, расслабляются, чем и пользуются злоумышленники.

Другой вид правонарушений связан с незаконным оборотом наркотических средств - как на железнодорожных и морских вокзалах, так и в аэропортах. Здесь специальные задачи выполняет кинологическая служба - только с начала года было изъято более пяти килограммов запрещенных средств. Это очень кропотливая и напряженная работа, так как перевозчики всячески маскируют свой "товар". Причем составить портрет преступника сложно - бывали случаи, когда курьерами оказывались даже инвалиды.

В то же время количество подобных преступлений на транспорте заметно снизилось по сравнению с 2000-ми годами благодаря усовершенствованной системе безопасности: сейчас билеты покупают только по предъявлении паспорта, пассажиры проходят обязательные досмотры на входе, на объектах ведется круглосуточное видеонаблюдение, позволяющее отслеживать происходящее в режиме реального времени. Также на помощь приходит и современная техника, к примеру видеорегистратор "Дозор-77", который предназначен для аудио- и видеофиксации административных правонарушений при проверке документов или задержании гражданина.

Какие бы вы дали советы пассажиру, отправляющемуся в дальнюю поездку?

Андрей Рыбинский: Главный совет довольно прост - не оставляйте посторонних присмотреть за своим багажом, а во время долгого ожидания лучше сдайте его в камеру хранения. Еще очень важно не паниковать, если случилась неприятность, и знать, к кому сразу обращаться в случае потери - к любому полицейскому на вокзале или в аэропорту.

Кстати, часто ли граждане сами обращаются за помощью к транспортной полиции и сможете ли припомнить нестандартные случаи, когда сотрудник разрешал сложную проблему?

Андрей Рыбинский: Были случаи, когда пассажир, оказавшись в трудной жизненной ситуации, не имея денег на покупку билета, просил помочь транспортных полицейских, и проблему решали. Считаю, что такая работа сотрудников профессиональна. В целом граждане ежедневно обращаются с многочисленными вопросами, вплоть до того, как пройти к пассажирскому поезду, какие достопримечательности посмотреть в городе.

Год назад состоялось долгожданное открытие автомобильной части Крымского моста, а в конце нынешнего уже откроют его железнодорожный участок. Готовы ли сотрудники вашего управления к изменению транспортной ситуации?

Андрей Рыбинский: Сейчас мы как раз закончили укомплектование вновь созданных подразделений, обучаем сотрудников, проверяем слаженность взаимодействия структур. И все это идет параллельно со строительством объектов инфраструктуры для транспортной полиции. Стоит заметить, что вся территория Крымского моста находится под видеонаблюдением и любое происшествие не остается без реагирования правоохранителей.

Люди, увидев за окном море и горы, расслабляются, чем и пользуются злоумышленники

Считается, что аэропорты лучше оснащены системами безопасности, однако то и дело слышишь об очередном снятом с рейса авиадебошире.

Андрей Рыбинский: Увы, но, как показывает практика, зачинщиками чаще всего оказываются с виду вполне приличные люди. Так, в мае в международном аэропорту Симферополя была задержана 65-летняя пенсионерка, которая на борту вела себя агрессивно: при посадке отстегнула ремни и самостоятельно направилась к выходу до объявления экипажа. Причин подобного хулиганства несколько. Во-первых, злоупотребление алкоголем перед вылетом - не все знают свою меру, а на высоте горячительное действует иначе. Во-вторых, тревожное состояние, страхи, которые одолевают человека в замкнутом пространстве. Об этих вещах нужно говорить, чтобы люди осознавали ответственность за свои действия - ведь беспорядки на борту грозят не только административным штрафом, но и тюремным заключением.

Насколько важную роль в работе управления играет Общественный совет?

Андрей Рыбинский: Общественный совет проводит довольно эффективную работу. На протяжении многих лет его бессменный председатель Георгий Шауро лично ведет мониторинг деятельности транспортной полиции, выезжает в линейные органы, расположенные в аэропортах, на железнодорожных и морских вокзалах. Благодаря совету организован ряд социальных акций с участием личного состава: "День донора", "Зеленая Россия", "Полицейский Дед Мороз", также неоднократно помогали ветеранам. Общественный совет вносит предложения по улучшению взаимодействия между транспортной полицией и гражданским обществом.

"Дерево добра" вместе с "РГ"

Управление транспортной полиции ЮФО при поддержке Общественного совета совместно с Краснодарским филиалом "Российской газеты" уже несколько лет участвует в благотворительной акции "Дерево добра". Полицейские взяли своеобразное "информационное шефство" над ветеранами труда и войны Краснодарского геронтологического центра. По традиции в майские праздники сотрудники управления, представители Общественного совета и журналисты приходят к фронтовикам не только с поздравлениями, но и с подписными подарочными сертификатами на издания "РГ".

Благотворительная акция "Дерево добра" - льготная подписка по специальным ценам, которую может оформить любой желающий для социальных учреждений.

От "Мангуста" не уйти

На вооружение транспортной полиции недавно поступил патрульный катер "Мангуст". Судно предназначено для выполнения патрульных, инспекционных, спасательных и оперативно-розыскных мероприятий. На катере можно проводить многосуточные рейды - внутри есть все необходимое для проживания нескольких человек. Спрятанные в недрах корпуса два мощных дизеля способны разогнать его до 100 километров в час. На борту размещены фароискатели, радиостанции морского и речного диапазонов для бесперебойной связи с прибрежными и удаленными населенными пунктами.

А еще "Мангуст" оснащен тепловизором, видеорегистраторами и системой ГЛОНАСС/GPS. Такими катерами будут снабжаться все линейные управления на транспорте на Кубани и в Крыму.

Поддельная махорка

В мае 2019 года на полигоне ТБО в Анапе уничтожили около 45 тысяч пачек контрафактного табака, перевозку которого пресекли сотрудники транспортной полиции в порту Кавказ. Продукцию владельцы планировали продавать в Крыму. Оказалось, индивидуальный предприниматель с братом закупили через интернет сигареты, маркированные поддельными акцизными марками. Всего у них нашли 43 405 пачек на общую сумму более 600 тысяч рублей. Суд приговорил братьев к 1,5 года лишения свободы условно, а контрафактный табак потребовал уничтожить.