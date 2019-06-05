О том, как пассажиру добраться до места без происшествий и сохранить свой багаж в целости, мы попросили рассказать начальника Управления на транспорте МВД России по ЮФО полковника полиции Андрея Рыбинского.
Андрей Александрович, летом на юг устремляются отдыхающие, а вместе с ними и криминальные гастролеры. Для транспортной полиции наступает час пик?
Андрей Рыбинский: Краснодарский край и Крым уже превратились в круглогодичные курорты, поэтому особой подготовки, признаюсь, мы не ведем. Хотя летом действительно увеличиваются нагрузки на пассажирский транспорт. Операция "Курорт-2019" началась уже весной: мы проверили готовность объектов транспортной инфраструктуры, а также наших линейных органов. Что касается так называемых гастролеров, то в процентном соотношении большую часть преступлений составляют именно кражи - это сотовые телефоны, планшеты, бумажники и личные вещи. Основная причина - невнимательность самих людей, которые, увидев за окном море и горы, расслабляются, чем и пользуются злоумышленники.
Другой вид правонарушений связан с незаконным оборотом наркотических средств - как на железнодорожных и морских вокзалах, так и в аэропортах. Здесь специальные задачи выполняет кинологическая служба - только с начала года было изъято более пяти килограммов запрещенных средств. Это очень кропотливая и напряженная работа, так как перевозчики всячески маскируют свой "товар". Причем составить портрет преступника сложно - бывали случаи, когда курьерами оказывались даже инвалиды.
В то же время количество подобных преступлений на транспорте заметно снизилось по сравнению с 2000-ми годами благодаря усовершенствованной системе безопасности: сейчас билеты покупают только по предъявлении паспорта, пассажиры проходят обязательные досмотры на входе, на объектах ведется круглосуточное видеонаблюдение, позволяющее отслеживать происходящее в режиме реального времени. Также на помощь приходит и современная техника, к примеру видеорегистратор "Дозор-77", который предназначен для аудио- и видеофиксации административных правонарушений при проверке документов или задержании гражданина.
Какие бы вы дали советы пассажиру, отправляющемуся в дальнюю поездку?
Андрей Рыбинский: Главный совет довольно прост - не оставляйте посторонних присмотреть за своим багажом, а во время долгого ожидания лучше сдайте его в камеру хранения. Еще очень важно не паниковать, если случилась неприятность, и знать, к кому сразу обращаться в случае потери - к любому полицейскому на вокзале или в аэропорту.
Кстати, часто ли граждане сами обращаются за помощью к транспортной полиции и сможете ли припомнить нестандартные случаи, когда сотрудник разрешал сложную проблему?
Андрей Рыбинский: Были случаи, когда пассажир, оказавшись в трудной жизненной ситуации, не имея денег на покупку билета, просил помочь транспортных полицейских, и проблему решали. Считаю, что такая работа сотрудников профессиональна. В целом граждане ежедневно обращаются с многочисленными вопросами, вплоть до того, как пройти к пассажирскому поезду, какие достопримечательности посмотреть в городе.
Год назад состоялось долгожданное открытие автомобильной части Крымского моста, а в конце нынешнего уже откроют его железнодорожный участок. Готовы ли сотрудники вашего управления к изменению транспортной ситуации?
Андрей Рыбинский: Сейчас мы как раз закончили укомплектование вновь созданных подразделений, обучаем сотрудников, проверяем слаженность взаимодействия структур. И все это идет параллельно со строительством объектов инфраструктуры для транспортной полиции. Стоит заметить, что вся территория Крымского моста находится под видеонаблюдением и любое происшествие не остается без реагирования правоохранителей.
Считается, что аэропорты лучше оснащены системами безопасности, однако то и дело слышишь об очередном снятом с рейса авиадебошире.
Андрей Рыбинский: Увы, но, как показывает практика, зачинщиками чаще всего оказываются с виду вполне приличные люди. Так, в мае в международном аэропорту Симферополя была задержана 65-летняя пенсионерка, которая на борту вела себя агрессивно: при посадке отстегнула ремни и самостоятельно направилась к выходу до объявления экипажа. Причин подобного хулиганства несколько. Во-первых, злоупотребление алкоголем перед вылетом - не все знают свою меру, а на высоте горячительное действует иначе. Во-вторых, тревожное состояние, страхи, которые одолевают человека в замкнутом пространстве. Об этих вещах нужно говорить, чтобы люди осознавали ответственность за свои действия - ведь беспорядки на борту грозят не только административным штрафом, но и тюремным заключением.
Насколько важную роль в работе управления играет Общественный совет?
Андрей Рыбинский: Общественный совет проводит довольно эффективную работу. На протяжении многих лет его бессменный председатель Георгий Шауро лично ведет мониторинг деятельности транспортной полиции, выезжает в линейные органы, расположенные в аэропортах, на железнодорожных и морских вокзалах. Благодаря совету организован ряд социальных акций с участием личного состава: "День донора", "Зеленая Россия", "Полицейский Дед Мороз", также неоднократно помогали ветеранам. Общественный совет вносит предложения по улучшению взаимодействия между транспортной полицией и гражданским обществом.
Управление транспортной полиции ЮФО при поддержке Общественного совета совместно с Краснодарским филиалом "Российской газеты" уже несколько лет участвует в благотворительной акции "Дерево добра". Полицейские взяли своеобразное "информационное шефство" над ветеранами труда и войны Краснодарского геронтологического центра. По традиции в майские праздники сотрудники управления, представители Общественного совета и журналисты приходят к фронтовикам не только с поздравлениями, но и с подписными подарочными сертификатами на издания "РГ".
Благотворительная акция "Дерево добра" - льготная подписка по специальным ценам, которую может оформить любой желающий для социальных учреждений.
На вооружение транспортной полиции недавно поступил патрульный катер "Мангуст". Судно предназначено для выполнения патрульных, инспекционных, спасательных и оперативно-розыскных мероприятий. На катере можно проводить многосуточные рейды - внутри есть все необходимое для проживания нескольких человек. Спрятанные в недрах корпуса два мощных дизеля способны разогнать его до 100 километров в час. На борту размещены фароискатели, радиостанции морского и речного диапазонов для бесперебойной связи с прибрежными и удаленными населенными пунктами.
А еще "Мангуст" оснащен тепловизором, видеорегистраторами и системой ГЛОНАСС/GPS. Такими катерами будут снабжаться все линейные управления на транспорте на Кубани и в Крыму.
В мае 2019 года на полигоне ТБО в Анапе уничтожили около 45 тысяч пачек контрафактного табака, перевозку которого пресекли сотрудники транспортной полиции в порту Кавказ. Продукцию владельцы планировали продавать в Крыму. Оказалось, индивидуальный предприниматель с братом закупили через интернет сигареты, маркированные поддельными акцизными марками. Всего у них нашли 43 405 пачек на общую сумму более 600 тысяч рублей. Суд приговорил братьев к 1,5 года лишения свободы условно, а контрафактный табак потребовал уничтожить.