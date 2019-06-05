Новости

Матвиенко: Памятники погибшим в ВОВ должны получить всемирный статус 14:55
На ВДНХ в День России соберут рекордный "Хоровод дружбы" 14:54
Ученые определили достаточное число шагов в день для продления жизни 14:54
В Ялте предложили провести всемирную конференцию о межэтническом диалоге 14:50
В Севастополе ФСБ раскрыла ячейку "Свидетелей Иеговы" 14:48
В районе Крымского моста прошли антитеррористические учения 14:38
Камчатке предрекли возможную судьбу города Помпеи 14:36
Стали известны комментаторы матчей сборной России в отборе Евро 14:35
На Урале водителя лишили прав после ДТП с собакой 14:33
В Петербурге установили причину смерти младенца, найденного на улице 14:02
Музею истории Екатеринбурга подарили осколки снесенной телебашни 14:01
Калужских врачей наказали за плохой почерк 13:59
Россия и Словакия заключат договор на 100 миллионов евро по МиГ-29 13:53
Петербургские ученые разработали двигатель для ионных звездолетов 13:48
На Дальнем Востоке впервые сдали ЕГЭ по китайском языку 13:48
В трех российских городах появятся улицы в честь Симферополя 13:40
В Петербурге перенесшим инсульт выдадут бесплатные лекарства 13:40
Стали известны подробности разработки российского аналога "Мистраля" 13:34
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями 13:33
На Урале вынесли приговор главарю банды налетчиков на салоны связи 13:31
У мыса Ай-Тодор в Крыму спасли туриста из Москвы 13:27
Морпехи Каспийской флотилии впервые применят на учениях лазеры 13:26
Лидер КНР Си Цзиньпин передал привет россиянам 13:25
Под Белгородом шофер почты украл 4,5 миллиона рублей 13:24
МИД РФ: США и страны Персидского залива безответственно относятся к Ирану 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
Как живут китайские студенты
Как живут китайские студенты
05.06.2019 14:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе ФСБ раскрыла ячейку "Свидетелей Иеговы"

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В результате спецоперации в Севастополе задержан местный житель, который организовал в городе ячейку запрещенной в России религиозной секты "Свидетели Иеговы". Об этом сообщили сегодня в пресс-службе УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым
В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"

- Мужчина проводил собрания, осуществлял пропаганду идей религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники ФСБ и Росгвардии провели обыски в домах и квартирах у руководителя и членов организации, а также в местах собраний.

- Обнаружено и изъято более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, брошюры "Свидетелей Иеговы", лекции религиозного содержания, - сообщили в УФСБ.

Кроме этого, у сектантов нашли инструкции по конспирации и общению с правоохранительными органами, бланки отказа от переливания крови, телефоны, ноутбуки и электронные носители информации.

В отношении лидера ячейки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремисткой организации). Судом ему будет избрана мера пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Захарова прокомментировала план Зеленского по "возвращению Крыма"
Трамп не исключил военной операции против Ирана
Названы самые чистые регионы России