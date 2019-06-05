В Севастополе ФСБ раскрыла ячейку "Свидетелей Иеговы"

В результате спецоперации в Севастополе задержан местный житель, который организовал в городе ячейку запрещенной в России религиозной секты "Свидетели Иеговы". Об этом сообщили сегодня в пресс-службе УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю.

- Мужчина проводил собрания, осуществлял пропаганду идей религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники ФСБ и Росгвардии провели обыски в домах и квартирах у руководителя и членов организации, а также в местах собраний.

- Обнаружено и изъято более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, брошюры "Свидетелей Иеговы", лекции религиозного содержания, - сообщили в УФСБ.

Кроме этого, у сектантов нашли инструкции по конспирации и общению с правоохранительными органами, бланки отказа от переливания крови, телефоны, ноутбуки и электронные носители информации.

В отношении лидера ячейки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремисткой организации). Судом ему будет избрана мера пресечения.