В Симферополе град разбил стекла автомобилей

В Симферополе сегодня днем прошел сильный дождь с градом. Очевидцы сообщают об этом в соцсетях.

Жители крымской столицы выкладывают фото и видео крупных градин диаметром 3-5 сантиметров. Особенно сильно досталось району симферопольского аэропорта и пригородам - поселкам Аграрное, Молодежное. Кроме этого, стихия обрушилась на запад Крыма - поселок Черноморское.

От града пострадали многие автомобили - на фото видны треснувшие и разбитые стекла, вмятины на металле.

- В Комсомольском, Аэрофлотском, Аэропорту, Аграрном прошел град с куриное яйцо, - сообщает житель крымской столицы Мария Поддубная. - Побило машины, стекла в домах, помидоры-огурцы в огородах, теплицы. Разбита крыша Крымтеплицы. Воды по колено.

Симферопольцы укрывают крыши и стекла автомобилей картонным коробками и одеялами.

В ГУ МЧС России по Республике Крым предупредили, что неблагоприятный прогноз сохранится и на завтра. В четверг на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквал с порывами ветра до 20-25 метров в секунду.