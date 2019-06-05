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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Выпускникам дадут по 250 тысяч, а за пляж оштрафуют на 100 тысяч

Текст: Ольга Бухарова, Антон Валагин, Николай Грищенко, Елена Гусакова, Татьяна Дмитракова, Айгуль Камаева, Татьяна Панина, Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На пляжах посчитают буйки

В Крыму 14 июня вступает в силу закон, который поможет навести порядок на морских пляжах.

Теперь у хозяина пляжа должен быть паспорт на него. Нет? Придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей, а юрлицу - до 100 тысяч. А если на пляже не окажется необходимого числа матросов-спасателей, карманы должностных лиц могут опустеть еще на 20 тысяч рублей, а юрлиц - на 30.

Фото: iStock
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Наказывать рублем будут за отсутствие буйков в море и информационных стендов на суше, а также формы на спасателях. Ранее ответственность за нарушение требований к пляжам в республиканском законодательстве была прописана нечетко.

Возросли и штрафы для владельцев маломерных судов за приближение к месту купания людей. В предыдущие годы бывали случаи наезда катеров на отдыхающих, которые приводили не только к тяжелым травмам, но и к смерти.

По данным Минкурортов республики, на полуострове насчитывается 460 пляжей. Однако накануне начала купального сезона лишь 10-12 процентов из них были полностью готовы. Власти заранее пригрозили разрывом контрактов арендаторам, которые не успеют привести в порядок всю территорию. И это может начаться со дня на день.

По горным дорогам - только с инструктором

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Также 14 июня в Крыму начинает действовать закон, который сделает безопаснее перевозки туристов по опасным горнолесным тропам.

Он касается автомототуризма на маршрутах повышенной сложности. Пока, по мнению чиновников, автомототуры нередко опасны для здоровья отдыхающих и причиняют ущерб природе. Документ предусматривает, что проезд через особо охраняемые природные территории возможен только по согласованию с госструктурами. Маршрут должен быть обустроен госучреждением либо организаторами поездок.

Предпринимателей обяжут иметь паспорт маршрута и схему движения авто, проводить техконтроль транспорта и медосмотр водителей. На опасных дорогах туристов должен будет сопровождать инструктор-проводник. Впрочем, это не обязательно еще один человек. Инструктором может быть и сам водитель, прошедший соответствующее обучение.

Кроме того, запрещается перевозить людей в кузове грузовика, а детей - без специальных удерживающих устройств. Власти полагают, что все эти меры позволят сократить травматизм и уменьшить экологический ущерб природе.

Продажу алкоголя сократят на три часа в день

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В Башкирии ограничили продажу алкоголя не только в день последнего звонка, как было раньше, но и 27 июня - в День молодежи, в День знаний (1 сентября, а если оно приходится на воскресенье, то 2 сентября) во время муниципальных сабантуев.

Этим же законом на три часа увеличен ежедневный запрет на продажу алкоголя - с 22 до 10 часов вместо прежнего варианта с 23 до 8 часов.

Проблема алкоголизма в Башкирии действительно существует. В управлении Роспотребнадзора по республики о 317 случаях гибели людей от отравления спиртосодержащими напитками в 2018 году. Это на 113 больше, чем в 2017-м. Тогда как в целом по России число смертей из-за алкоголя снизилось на 18 процентов.

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Поведение захмелевших людей опасное и непредсказуемое. В прошлом году республика возглавила рейтинг по преступлениям, совершенным в нетрезвом состоянии. Так, по данным МВД Башкирии, их было 14 тысяч. В то же время, по информации регионального министерства здравоохранения, число "учтенных" алкозависимых в республике с прошлого года снизилось с 40,6 тысячи человек до 38 тысяч. Также уменьшился и показатель первичной заболеваемости алкогольными психозами - до 10,3 на 100 тысяч населения.

"Новый закон не скажется негативно на бизнесе и не ущемит интересы жителей республики, уверен председатель Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. - И поможет обеспечить общественный порядок в дни массовых праздников, снизить потребление алкоголя в молодежной среде".

А как у них?

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"Опыт скандинавских стран подтверждает, что ограничительные меры могут быть действенными, - говорит председатель регионального общественного движения "Трезвый Башкортостан" Роберт Давлетшин. - В Норвегии проблему решили, введя госмонополию на продажу алкоголя, ограничив время его продажи до пяти вечера в будни и трех часов дня в выходные, а также сократив число торговых точек до одной на 16 тысяч человек".

Где еще не пьют?

В Якутии уже 187 сел на сходах граждан приняли решение о полном запрете реализации алкоголя на своих территориях. В итоге в этих населенных пунктах снизилась смертность на 75 процентов, сократилось и общее количество преступлений.

Фото: Игорь Филонов
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250 тысяч рублей на переезд в село

С 10 июня выпускники вузов и средних специальных учебных заведений в Смоленской области начнут получать по 250 тысяч рублей.

Это предусмотрено поправками в региональный закон "О единовременном областном государственном пособии молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей".

Как пояснил председатель комитета по вопросам агропромышленного комплекса Алексей Павлов, закон призван повысит привлекательность работы на селе для выпускников профильных вузов и средних специальных учебных заведений. Самая приятная новость для молодых людей - повышение величины единовременной выплаты за переезд в сельскую местность.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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"Закон о поддержке молодых специалистов, которые собираются работать на селе, действует уже несколько лет, - рассказал Алексей Павлов. - На протяжении всего этого времени мы увеличивали нормы единовременной выплаты. Изначально ее сумма составляла 70 тысяч рублей, затем была проиндексирована до 210 тысяч".

В новой редакции закона сумма выплаты увеличена до 250 тысяч для одного молодого специалиста. Это пособие положено выпускникам, трудоустроившимся на селе в течение одного года после окончания образовательной организации либо в течение одного года после увольнения с военной службы по призыву, на которую они были призваны после окончания учебного заведения.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Кстати, выплаты положены не только тем специалистам, кто устроится на работу именно в деревне, но и тем, кто трудоустроится в поселках городского типа, рабочих поселках и городах региона, за исключением Смоленска и Десногорска.

"Кроме того, был расширен круг получателей, - продолжает Алексей Павлов. - В их число теперь включены ветеринарные работники, так как сегодня наблюдается острый дефицит этих специалистов на селе".

Фермеру - место

С 11 июня в Камчатском крае вводятся штрафы для хозяев рынков, если они препятствуют получить свои законные места за прилавками фермерам, владельцам личных подсобных хозяйств и гражданам, занимающимся садоводством, огородничеством и животноводством.

Пока предусмотрен штраф до шести тысяч рублей, но депутаты не исключают, что в дальнейшем увеличат эту сумму. Обязанность следить за тем, чтобы управляющие рынками компании неукоснительно соблюдали права крестьян, возложена на краевое министерство экономического развитии и торговли.

Для фермеров, огородников, владельцев подсобных хозяйств предусмотрен упрощенный порядок предоставления торговых мест: ответ на коллективное заявление должен быть дан руководством рынка в день его подачи.

Однако, вступив в силу, закон заработает лишь после введения в строй первого на полуострове сельскохозяйственного рынка. "Резидент свободного порта реализует на Камчатке приоритетный инвестиционный проект строительства сельскохозяйственного рынка. Предполагается, что рынок станет крупнейшей точкой торговли сельхозпродукцией", - пояснил ситуацию депутат Заксобрания Андрей Лиманов.

Освободили от транспортного налога

В Астраханской области с пятого июня родителей детей-инвалидов в этом регионе освободили от уплаты транспортного налога.

В Астраханской области родителей детей-инвалидов освободили от транспортного налога

Эта мера социальной поддержки позволит решить проблемы с транспортировкой детей-инвалидов и колясочников, которых в Астраханской области проживает более четырех тысяч человек.

От уплаты транспортного налога полностью освобождается один из родителей или усыновителей ребенка-инвалида. Мера социальной поддержки также действует и на людей с ограниченными возможностями здоровья, на которых зарегистрирован автомобиль.

Льгота распространяется на одну машину с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил или до 110,33 кВт включительно. Отметим, что ранее льготы распространялись на автомобиль с мотором мощностью не выше 110 "лошадок". По предварительным оценкам, реализация льгот обойдется региональной казне в 17 миллионов рублей в год.

"Для людей с ограниченными возможностями здоровья свой автомобиль иногда единственная возможность передвигаться по городу без посторонней помощи. При этом среди них есть очень активные люди, которые работают, участвуют в общественной жизни и занимаются спортом. Это достойно уважения", - рассказал и.о. главы области Сергей Морозов.

Холодная прибавка к пенсии

За труд на Севере 14 тысяч неработающих пенсионеров Сахалинской области будут ежеквартально получать доплату.

Такой мерой социальной поддержки будут пользоваться люди, отработавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях от 35 до 40 календарных лет. Однако имеется условие: их пенсия не должна превышать в 2,5 раза величину прожиточного минимума пенсионера в Сахалинской области. Сейчас эта сумма составляет 30,5 тысячи рублей.

Фото: iStock
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"Более 14 тысяч сахалинцев и курильчан начнут ежеквартально получать доплату к региональной пенсии в размере трех тысяч рублей, то есть по 12 тысяч в год, - сообщил спикер думы Андрей Хапочкин. - Причем будет произведен перерасчет за предыдущий период, и выплаты будут рассчитываться начиная с первого апреля 2019 года".

Резиденту вернут деньгами

Особый налоговый вычет начнут получать с 24 июня в Воронежской области организации, которые реализуют в регионе особо значимые инвестиционные проекты. Но это лишь одна из льгот, которая вступает в силу в июне.

Налоговый вычет может составлять до половины суммы расходов налогоплательщика, но не больше предельной величины инвестиционного налогового вычета. При этом расходы, превышающие этот показатель, могу учитываться при определении налогового вычета в последующие три года.

Вторая льгота появилась, благодаря закону № 49-ОЗ. Она избавляет от налога на имущество организации, заключившие с правительством Воронежской области специальные инвестиционные контракты. Другой документ позволяет таким инвесторам не платить транспортный налог с техники, приобретенной в рамках реализации контракта - за исключением легковых автомобилей.

Фото: istockphoto.com
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Третья льгота предусмотрена областным законом № 71-ОЗ.

Резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) освобождаются от налога на прибыль в течение пяти лет с момента получения первого дохода. Следующие пять лет они платят пять процентов от установленной ставки налога, а затем - 13,5 процента. Еще депутаты освободили резидентов ОЭЗ и от транспортного налога сроком на 10 лет с момента постановки авто на учет. Однако льгота не распространяется на летательные аппараты и плавсредства.

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