С начала июня налоговая служба передала единому оператору контроль за меховыми изделиями, на очереди - обувь и лекарства. А к 2024 году маркировать будут все товары: в России и ЕАЭС начнет работать единая система прослеживания.

Международная организация по стандартизации (ISO) использует даже специальный термин "прослеживаемость". Это понятие вошло и в российскую практику с введением международных стандартов. Например, детали автомобилей и механизмов уже давно имеют идентификационные номера. Причем маркировке подлежит не только сам товар, но и части, из которых он состоит.

По словам доцента кафедры товароведения и экспертизы УрГЭУ Людмилы Донсковой, введение маркировки - это насущная необходимость, оно обусловлено рядом причин, в числе которых не только требования законодательства, но и запросы потребителей, постоянное расширение ассортимента товаров, изобилие на рынке некачественной, фальсифицированной, контрафактной и небезопасной продукции.

- В производстве одного изделия часто задействовано несколько компаний, а то и стран. По продовольственной группе товаров разброс не столь велик, но тоже существует: упаковка изготавливается в одном месте, оборудование для розлива установлено в другом, сырье поставляется из третьего, логистика готового товара вообще имеет широкую географию, - поясняет кандидат наук.

Что такое маркировка на практике? На упаковке или этикетке товара размещают уникальный цифровой код, в котором зашифрована подробная информация о продукте. Все лица, участвующие в процессе, сканируют код специальным оборудованием и загружают сведения о товаре в единую информационную базу. Это дает возможность отслеживать его перемещение на любом отрезке пути от производителя к покупателю.

Например, производители и импортеры обуви планируют печатать код на коробке или ярлыке. Для каждой пары сапог или туфель он создается отдельно, его генерирует оператор системы маркировки. Код наносится на товар один раз, при производстве. Потребитель может считать его при помощи смартфона прямо в магазине и получить максимум информации: место, дата и время производства, срок годности, процесс перехода товара от собственника к собственнику, дата и место продажи. Кстати, эксперты утверждают, что такой код практически невозможно подделать, поскольку при его создании используют сложные криптографические технологии.

Контрафактная продукция больше не попадет на прилавки магазинов, значит, толчок для развития получит честный бизнес

- Конечно, могут найтись "умельцы", способные подделать даже очень сложный код. Поэтому процесс кодирования должен находиться под постоянным контролем специалистов по цифровым технологиям и при малейшей угрозе фальсификации тут же видоизменяться, - подчеркивает Донскова.

По данным Минпромторга РФ, доля подделок составляет примерно 30 процентов всех продовольственных и непродовольственных товаров в России. Эксперты считают, что обязательная маркировка позволит контролировать оборот продукции на всех этапах и не допускать, чтобы в логистическую цепочку попадала незаконно произведенная. В свое время введение ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система), предназначенной для государственного контроля рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции, позволило сократить объем нелегального спиртного на 20 процентов. Теперь очередь дошла и до других товаров. Подключение к системе станет необходимым, работать в обход уже не получится - нарушители попадут под штрафы.

- В идеале в стране должен появиться единый цифровой каталог с полной информацией о маркированных товарах, - говорит Людмила Донскова. - Нелегальный бизнес уже не сможет остаться в тени. Государство получит налоги с продажи ранее неучтенных товаров. Всем придется работать честно. Потребитель сможет рассчитывать на товар высокого качества, вся история перемещений которого будет известна. Контрафактная продукция больше не попадет на прилавки магазинов, значит, толчок для развития получит честный бизнес. Я считаю, что это существенная поддержка отечественного производителя. Однако надо идти дальше. Сейчас акцент сделан на непродовольственные товары. А я бы выделила продовольственные. Не секрет, что сегодня шансов купить легальную воду, кроме как в крупных сетях, у людей мало: до 60 процентов бутилированной воды - подделка. Еще хуже обстоит дело с молочной продукцией: около 90 процентов сливочного масла таковым не является. Мясо и мясные продукты, рыба и рыбопродукты, плодоовощная продукция - вот где требуются новые технологии маркировки, - подытожила эксперт.

Справка "РГ"

Распоряжение правительства РФ № 792-р определило, какие товары подлежат обязательной маркировке. С 1 июля 2019-го правило распространится на сигареты и обувь. (Впрочем, для производителей обуви сейчас обсуждается перенос этого срока. - Прим. ред.). С 1 декабря 2019 года будут маркироваться духи и туалетная вода, шины и пневматические резиновые покрышки, одежда из натуральной или композиционной кожи, женские и детские вязаные блузки, верхняя одежда - женская и мужская, белье: постельное, столовое, туалетное и кухонное, а также фотокамеры и лампы-вспышки.