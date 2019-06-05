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05.06.2019 15:40
Проект: В регионах

Ямальский филиал АО "Ямалкоммунэнерго" поделился планами на лето

В самом отдаленном и северном филиале АО "Ямалкоммунэнерго" - Ямальском районе, уже во всю готовятся к очередному отопительному периоду. В первую очередь, это мероприятия по подготовке к приему топлива в навигационный период и исключения экологических рисков. Так, в селах Яр-Сале, Сеяха, Панаевск и Салемал уже произвели капитальный ремонт топливопроводов и зачистку резервуаров. "В филиале все готово для приемки топлива, танкеры на подходе, они ожидают прохода льда. В планах принять арктическое дизтопливо в количестве 2000 тонн для Яр-Сале уже в первой декаде июня", - сообщил главный инженер филиала Константин Тиунов.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

Следующий основной этап - это получение закупленных ранее расходных материалов для ремонтов сетей, теплотрасс в межотопительный период, выполнение запланированных работ по ремонту сетей тепло-водоснабжения и своевременное получение паспорта готовности.

В рамках исполнения инвестиционной программы на 2019-2020 год на первом этапе (2019 г.) запланирована поставка материалов, на втором этапе (2020 г.) - проведение работ по реконструкции участка сети ТВС с увеличением диаметра до 273 мм участка сети ТВС от котельной №3 по ул. Мира от дома №15 и до №29, общей протяженностью 400 м. Также по результатам технического освидетельствования тепловых энергоустановок было принято решение заменить котел на котельной №1 в с. Яр-Сале. Помимо этого, в планах произвести капитальный ремонт аварийных участков сетей теплоснабжения района.

На сетях водоснабжения в 2019 г. запланирована промывка сетей ХВС протяженностью 1165 м. в с. Панаевск и 2004,5 м в Салемале - гидробародинамическим способом. По словам главного инженера филиала, впервые данный способ применили в прошлом году в с. Яр-Сале, он оказался эффективным, удалось повысить качество питьевой воды, снизить риски отказов на сетях. После проведения запланированных в 2019 г. мероприятий по реконструкции установки водоподготовки на 1200 м3/сутки в с. Сеяха, качество питьевой воды должно заметно улучшиться. В с. Новый Порт будет проведен капитальный ремонт ВОС-500 в отношении системы автоматического управления комплекса порционного дозирования растворов.

Сайт компании: www.yamalkomenergo.ru

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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