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05.06.2019 20:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Билет в будущее

Моногородам предлагают обновить транспортный парк с помощью лизинга
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 122(7880)
15-20 пилотных монотерриторий могут получить на особых условиях до 100 миллиардов рублей на обновление пассажирского транспорта и маршрутной сети.

- Сейчас во многих городах отсутствует системный подход к развитию транспортной инфраструктуры, всем заправляют частные перевозчики, доля муниципальных не превышает 20 процентов. При этом до 80 процентов выручки получает теневой сегмент. Задача - сделать этот рынок прозрачным. Мы предлагаем создать в моногороде единую маршрутную сеть с единым билетом и оператором совместно с крупным частным или муниципальным перевозчиком и войти в капитал этой компании. При такой модели управления выручка от всех перевозок будет поступать в городской бюджет, - рассказал на заседании академии моногородов в Верхней Пышме Юрий Волков, директор проектов лизинговой компании.

Фото: Правительство Воронежской области
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Территории-участники пилотных проектов, помимо прозрачности транспортного рынка и увеличения налоговой базы, получат новый подвижной состав. По оценке экспертов, в российских городах требуют замены 65-70 процентов трамвайных вагонов, которые уже перешагнули "точку эксплуатации" (25-30 лет), и столько же автобусов старше 10-15 лет. По лизинговой схеме города смогут закупить 1-1,5 тысячи единиц подвижного состава. Кроме привычных всем видов пассажирского транспорта рассматриваются локальные: пригородные электрички, речные катера, канатные дороги.

По оценке экспертов, каждый рубль, вложенный в отрасль, приносит четыре рубля добавочной стоимости экономике в целом. Для небольших городов стоимость инвестпроекта может начинаться от 300 миллионов.

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