Необычные для армии учения прошли в Центральном военном округе. Поисково-спасательная группа ЦВО обнаружила и эвакуировала из труднодоступного района в Челябинской области экипаж пилотируемого орбитального корабля.

Роль космонавтов на этой тренировке сыграли коллеги военных поисковиков. Было смоделировано приземление капсулы с экипажем на сушу и воду. А в основу сценария операции легла нештатная ситуация со спускаемым аппаратом корабля "Союз МС-10" в октябре прошлого года.

Тогда, напомним, на этапе взлета из-за столкновения элементов ракеты-носителя при разделении первой и второй ступеней россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу пришлось экстренно покинуть корабль. К счастью, космонавты не пострадали и благополучно приземлились в 25 километрах от казахстанского города Жезказган. Оттуда их эвакуировали спасатели ЦВО.

По сценарию учений в Челябинской области, экипаж международной космической станции - МКС приземлился в 50 километрах от города Южноуральск. "Первыми на помощь прибыли парашютисты-спасатели, которые установили визуальный и голосовой контакт с "космонавтами", - рассказал начальник поисково-спасательной парашютной и десантной службы 14-й армии ВВС и ПВО Евгений Солнцев. - Потом к месту посадки прибыли эвакуационные амфибии "Синяя птица", снегоболотоходы и группа военных медиков на вертолетах Ми-8. Они быстро извлекли условных космонавтов из объекта и оказали им первую помощь".

Офицер не скрывал, что опыт осенней поисково-спасательной операции оказался на учении очень востребованным. Это, в том числе, касалось привлекаемых сил и средств. Чтобы исключить любые проблемы при обнаружении и эвакуации условных космонавтов, на их поиск и спасение направили более ста человек, десять машин, а также самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-8.

Вообще-то подобные учения военные спасатели проводят регулярно. Особенно - перед очередным полетом корабля на орбиту и возвращением космонавтов с МКС. Сейчас, по словам Солнцева, идет интенсивная подготовка к двум важным мероприятиям. 25 июня запланирована посадка "Союза МС-11". После длительной экспедиции на Землю вернутся россиянин Олег Кононенко, астронавты из США и Канады Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. А в июле должен состояться запуск следующего экипажа.

Поэтому участвовавшая в поисково-спасательном учении группа военных специалистов ЦВО уже готовится вылететь в Казахстан.