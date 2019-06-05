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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале передали в суд дело о жестоком убийстве 15-летней школьницы

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области передано в суд уголовное дело 27-летнего жителя Магнитогорска, обвиняемого в изнасиловании, угрозе заражения ВИЧ и убийстве 15-летней школьницы. Об этом сообщили в среду в прокуратуре региона.

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- Следствием установлено, что в июне прошлого года обвиняемый делал ремонт в квартире родителей погибшей, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Находясь в состоянии наркотического опьянения, он избил девочку, совершил ее изнасилование и иные действия сексуального характера. А затем нанес молотком множество ударов по различным частям тела, от которых жертва скончалась.

Обвиняемому грозит пожизненное заключение. Уголовное дело передано в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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