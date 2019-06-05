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05.06.2019 20:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Синячиха останется трезвой

Отправленных в вынужденный простой рабочих обязали отмечаться и сдавать тест на алкоголь
Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 122(7880)
Ежедневно отмечаться на проходной и сдавать тест на алкоголь приходится 160 рабочим лесохимического завода в Верхней Синячихе, отправленным в вынужденный простой по вине работодателя.

- В соответствии с Трудовым кодексом РФ нахождение сотрудника предприятия на рабочем месте при простое обязательно, именно этим обусловлена необходимость отмечаться. Рабочие места сейчас демонтируют, поэтому мы не заставляем сотрудников находиться на заводе, они могут заниматься своими делами, но должны ежедневно появляться на проходной и сдавать тест на алкоголь, - объясняет представитель завода Роман Лукичев. - Использование алкотестеров необходимо для соблюдения охраны труда и техники безопасности. Эта практика действует на многих предприятиях, у нас ее ввели более полутора лет назад, и она показывает хорошие результаты.

Фото: iStock
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Возможно, руководство завода не хочет, чтобы простой обернулся запоем, ведь завод не закрывается, а напротив, обновляет мощности. 1 июня на предприятии началась масштабная модернизация, в которую собственник вкладывает почти полмиллиарда рублей. Ожидается, что после перезапуска предприятие в 2,5 раза увеличит объем выпускаемой продукции. Однако рабочих перспектива не очень греет.

- 30 мая мне выдали уведомление о сокращении с 31 августа, - рассказал "РГ" слесарь-электрик Александр Ячменев. - До этого времени я должен дважды в день отмечаться. Я живу за 60 километров от завода, в деревне Ячменево. Это сколько же денег я потрачу до 31 августа? У меня "Лада" 2007 года, на поездку уходит литров десять бензина, то есть 420 рублей.

Как сообщил Роман Лукичев, на время остановки производства на заводе останутся около 90 человек, которые будут обслуживать инфраструктуру предприятия и параллельно проходить программу обучения на экспериментальном участке. Остальные до момента сокращения их должностей получают по две трети оклада. После запуска первой модернизированной линии они смогут вновь устроиться на завод: при наборе персонала предпочтение будет отдаваться сотрудникам, ранее работавшим на предприятии.

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