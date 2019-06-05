Родители обеспокоены: в самом конце учебного года неожиданно выяснилось, что уже осенью ребенка, не имеющего некоего сертификата, нельзя будет записать в танцевальный кружок, изостудию или спортивную секцию. Именно этим сертификатом придется оплачивать занятия в бесплатных до этого момента кружках. Однако пока документ не получить, поскольку система еще не отлажена. Добавило паники сообщение на официальном портале Екатеринбурга: "Уже в 2019 году не менее 10 процентов детей, проживающих на территории муниципального образования "город Екатеринбург", будут охвачены системой персонифицированного финансирования дополнительного образования". Про оставшиеся 90 процентов ничего не сказано. Впереди каникулы и отпуска, и многие заранее нарисовали себе нерадостную картину осенней битвы за сертификаты, аналогичную записи в первые классы, - с обрушением сайтов, ночными дежурствами и нехваткой мест в выбранных учреждениях. Остальные вспомнили Агнию Барто: "Драмкружок, кружок по фото - это слишком много что-то. Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок". Не получится ли так: родителей, чьи дети раньше имели возможность бесплатно посещать занятия в нескольких кружках, заставят выбирать один и оплачивать остальные?

Слухи оказались небеспочвенными: в 2019 году Свердловская область в числе других регионов включилась в проект, связанный с реформированием системы дополнительного образования, который в том числе подразумевает выдачу сертификатов персонифицированного финансирования. Иными словами, это уже знакомый принцип подушевого финансирования - деньги следуют за учеником, и в перспективе любое учреждение будет получать средства из бюджета не по факту своего существования, а в зависимости от того, сколько детей придет в те или иные кружки. Целью проекта заявлено "обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры". А еще - к 2024 году до 80 процентов детей от 5 до 18 лет должны заниматься в кружках и секциях.

Несмотря на то что десять регионов России присоединились к проекту еще в 2017-м и еще десять - год спустя, он по-прежнему называется "пилотным", и вопросов у его участников и исполнителей пока больше, чем ответов: как реформа отразится на учреждениях дополнительного образования, смогут ли они составить конкуренцию частным центрам, каков денежный номинал сертификата… Пролить свет на ситуацию с сертификатами мы попросили начальника Регионального модельного центра (это подразделение Дворца молодежи, созданное для координации работы муниципалитетов в этом деле. - Прим. ред.) Жанну Дербышеву.

Жанна Юрьевна, вопрос, который волнует всех: зачем экспериментировать в той сфере, где родителей и детей все устраивает? Многие опасаются, что государство хочет просто сэкономить на дополнительном образовании…

Жанна Дербышева: Мы же понимаем: бесплатные кружки на самом деле таковыми не являются, просто их работу оплачивают не родители из своего кармана, а государство, и оно хочет четко контролировать расходование своих средств. Сегодня ребенок может записаться в три кружка, два из них бросить, но при этом он останется в списках всех трех. 2019-й - первый год эксперимента для Свердловской области, и проходить он будет очень мягко. Для большинства детей ничего не изменится. Мы просто узнаем о перемещениях одного ребенка по кружкам и секциям. Именно с этой целью вводится процедура получения лишь сертификатов учета детей, в следующем учебном году они не будут иметь денежного номинала.

Когда появится номинал?

Жанна Дербышева: Каждый муниципалитет самостоятельно определит стоимость сертификата по разработанной для региона методике. Суммы разные, поскольку расходы муниципалитетов на дополнительное образование заметно отличаются. Постепенно определится стоимость каждой программы, а затем самого сертификата.

Не получится ли так, что номинала не хватит для оплаты не только двух-трех кружков, как сейчас, но и одного-единственного на весь год? Как тогда поступать родителям - самим доплачивать за "бесплатные" занятия?

Жанна Дербышева: Этого не произойдет. Стоимость сертификата должна покрывать любую программу. Такие рекомендации даны всем, и именно исходя из них муниципалитеты рассчитают номинал. Но и родителям придется следить за тем, чтобы деньги не списывали зря, и вовремя останавливать оплату за кружок, в который ребенок передумал ходить. Хотя, повторю, пока все останется по-прежнему.

Сегодня ребенок может записаться в три кружка, два из них бросить, но при этом он останется в списках всех трех

Появится ли возможность деньгами сертификата оплатить услуги негосударственных учреждений, например языковых курсов?

Жанна Дербышева: Да, если эти организации войдут в реестр поставщиков образовательных услуг и внесут свои программы в навигатор информационной системы. Дворовые клубы, кружки в школах и детских садах также могут пройти экспертизу программ и войти в систему. Регистрация поставщиков уже ведется.

А как определить, кто войдет в те десять процентов детей, которые получат реально финансируемые сертификаты уже в этом году?

Жанна Дербышева: Речь идет о 10 процентах не получателей сертификатов, а кружков и секций. Сведения об организациях, попавших в эти десять процентов, можно найти на портале 66.pfdo.ru и уже в нынешнем году стать обладателем сертификата персонифицированного финансирования. Мы хотим посмотреть, как это работает на практике.

Действительно ли без сертификата не запишут в кружок?

Жанна Дербышева: Да, при записи следует указать его номер. В ближайшее время родитель или сам ребенок, если ему больше 14 лет, сможет подать электронное заявление на портале, получить подтверждение регистрации и реквизиты для доступа в "Личный кабинет" на электронную почту. С этого момента у вас появится сертификат и вы получите право оставлять заявки в кружки и секции на портале. Кроме того, сертификат оформляется и напрямую в управлении образования или уполномоченной организации. Сделать это необходимо один раз, в будущем на сертификат ежегодно будут перечислять деньги.

Кстати

Все музыкальные, спортивные и художественные школы в новом учебном году будут работать в прежнем режиме. Эти учреждения не входят в систему министерства образования и молодежной политики Свердловской области, и переход на новую систему финансирования их не коснется. При этом сертификат учета на ребенка, посещающего такую школу, получить надо.

На заметку

Горячая линия Регионального модельного центра (343) 286-97-28. По этому же телефону идет запись на консультации. Портал персонифицированного дополнительного образования Свердловской области: 66.pfdo.ru.