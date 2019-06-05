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05.06.2019 14:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале водителя лишили прав после ДТП с собакой

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Магнитогорске Челябинской области водители на год лишили прав за ДТП с собакой. Трогаясь с места, мужчина не заметил подбежавшее к машине животное и отдавил ему лапу, сообщила в соцсетях супруга водителя. Информацию подтвердили в ГИБДД города.

- Действительно, инцидент произошел в Правобережном районе города, - пояснили в пресс-службе госавтоинспекции. - Водитель после наезда на собаку скрылся с места ДТП и по решению суда лишен прав сроком на один год.

По словам супруги водителя, инцидент произошел утром, когда муж уезжал на работу. Во дворе неподалеку от автомобиля женщина выгуливала небольшую собачку, отпустив ее с поводка. В момент, когда машина трогалась с места, животное оказалось у автомобиля и попало одной из лап под колесо. Сам водитель этого не заметил и, не придав значения крикам хозяйки, уехал на работу. Вспомнил об инциденте только тогда, когда домой пришли дознаватели.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Хозяйка собачки обратилась в полицию, нашла свидетелей происшествия. А протокол об оставлении места ДТП из полиции, понятное дело, направили в суд.  

"Оказывается, это было дорожно-транспортное происшествие, и муж должен был вызвать ГАИ, а так как он уехал, то считается, что скрылся с места ДТП, - посетовала супруга в соцсетях. - Кстати, сейчас эта собачка бегает и даже не хромает. А разве ее хозяйка не нарушила правила содержания домашних животных? Выгуливала ее без поводка, в неположенном месте, не контролировала ее действия… Между тем, виновным суд признал мужа. В общем, будьте аккуратнее на дорогах, чтобы не попасть в такую ситуацию.

Как сообщили в ГИБДД по Челябинской области, при любом происшествии на дороге водитель обязан остановиться, включить аварийные сигналы, выставить знак остановки и не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП. А также принять возможные меры для оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

- В случае неисполнения этих требований водителю грозит штраф в размере тысячи рублей, а за оставление места ДТП - лишение прав на срок от одного года до полутора лет, либо до 15 суток административного ареста, - сообщила инспектор отделения пропаганды ГИБДД Ирина Аркадьева. - При любых обстоятельствах всегда лучше дождаться сотрудников ГИБДД во избежание негативных последствий.

Кстати

В Челябинске 3 июня в ВАЗ-2112 врезался 11-летний велосипедист, двигавшийся на большой скорости с неисправными тормозами. Убедившись, что подросток не пострадал, водитель написал его родителям записку о происшествии и поехал дальше. Однако чуть позже уже давал пояснения сотрудникам ГИБДД. Причем, не в качестве потерпевшего, а в качестве нарушителя, оставившего место ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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