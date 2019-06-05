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05.06.2019 13:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале вынесли приговор главарю банды налетчиков на салоны связи

Текст: Мария Гафурова

В Екатеринбурге осужден организатор преступной группировки, грабившей салоны сотовой связи. Всего на его счету двенадцать серьезных преступлений.

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Как сообщала ранее пресс-служба МВД по Свердловской области, оперативники угрозыска при поддержке бойцов Росгвардии задержали злоумышленников с поличным - прямо во время ограбления очередной торговой точки на улице Викулова. Преступники были вооружены битами и муляжом пистолета. Все оказались ранее судимы (в частности, за имущественные преступления).

По данным МВД, когда банда "шла на дело", ее руководитель запугивал охрану и менеджеров павильонов, пока остальные разбивали витрины и забирали ценное. Еще один сообщник ждал в машине. Награбленное сбывали в ломбарды.

Всего в период с июня 2017 по февраль 2018 года сообща преступники напали на шесть павильонов. "Сам же организатор банды признан виновным в двенадцати тяжких и особо тяжких преступлениях - помимо салонов связи он грабил продуктовые магазины, - передает прокуратура Свердловской области. - Причиненный им материальный ущерб превышает два миллиона рублей".

Также главарь банды вместе с сообщником инсценировал два ДТП, чтобы получить страховку - выплата составила более 600 тысяч рублей.

Октябрьский райсуд Екатеринбурга признал фигуранта виновным по пяти статьям УК РФ. Ближайшие 17 лет он проведет в колонии строгого режима. Еще один из участников группировки на данный момент приговорен к 15 годам, уголовные дела других четырех рассматриваются.

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