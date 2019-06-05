В Тюменской области, где проживает всего один процент населения РФ, с участием немецкого капитала построены и успешно действуют на международном рынке свыше десятка промышленных предприятий.

И их число, судя по результатам последних встреч представителей власти и бизнеса двух стран, в ближайшей перспективе может увеличиться наполовину.

Убедительным примером результативного экономического сотрудничества служат, к примеру, заводы по производству сухих строительных смесей и добавок в бетоны "Эм-Си Баухеми", перфорационных кумулятивных зарядов и специальных детонирующих шнуров "Динаэнерджетикс Сибирь", энергоэффективных теплоизоляционных материалов на "КнауфИнсулейшн Тюмень" и декоративных покрытий для мебельной индустрии филиалом компании "Шаттдекор", а также бурового и нефтепромыслового оборудования дочерней структурой "Бентека". Совокупный объем вложений в названную пятерку заводов, стартовавших в прошлом и нынешнем десятилетиях, превысил четыре миллиарда рублей.

Все условия сделок российской стороной выполняются безукоризненно

По отзывам немецких бизнесменов, их привлекли - помимо заманчивых условий инвестирования - обязательность и предупредительность властей западносибирского региона. Все условия сделок российской стороной выполнены безукоризненно. Если возникали какие-то непредвиденные заминки, в процесс при необходимости вмешивались первые лица тюменского правительства.

"Эти предприятия для нас - образец высокой культуры, экологичности и безопасности производства. Они задают технологическую планку, показывают пример социальной ответственности бизнеса перед работниками", - подчеркивает президент некоммерческой организации "Ассоциация русско-немецкого сотрудничества" и представитель в РФ Академии экспорта "Баден-Вюртемберг ГмбХ" Татьяна Леонгард.

При ее организационном участии группа предпринимателей из Германии посетила с деловым визитом Тюменскую область и обсудила с руководством нефтехимического холдинга СИБУР перспективы строительства в Тобольске заводов для выпуска из производимого здесь сырья товаров с высокой добавленной стоимостью. В частности, пластиковых промышленных поддонов, контейнеров для мусора. Руководитель одной из немецких фирм намерен основать за Уралом производство по высокопродуктивной утилизации куриного помета, в чем сейчас крайне нуждается не только тюменский край, но и многие другие. Идут переговоры с потенциальными кредиторами. Не прочь стать партнером Сбербанк.

"Внешнеторговый оборот между регионом и Германией значительно вырос, упрочились деловые связи. Так что добро пожаловать в Сибирь!" - резюмировала Леонгард, выступая в мае в Бундестаге.