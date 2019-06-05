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05.06.2019 19:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дешево, но опасно

Оправдано ли массовое строительство легких надземных переходов?
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 122(7880)
Под Тюменью на федеральной трассе, ведущей в Тобольск, грузовик за секунду снес 40-метровый надземный пешеходный переход. К счастью, людей на мосту в это время не было, а рухнувшая конструкция не придавила другие авто. Виновник, водитель машины с манипулятором, перевозил с поднятой стрелой большой гараж и, видимо, был уверен в том, что переход не помешает. Оплошность может обойтись разрушителю в 9 миллионов рублей - в такую сумму предварительно оценил ущерб владелец модульного сооружения - ФКУ "Уралуправтодор", подготовившее судебный иск.

А вот почетный строитель России Алексей Савоськин считает, что причастно к ЧП и само дорожное ведомство. Свои аргументы он изложил в обращении в Генпрокуратуру. При реконструкции и ремонте федеральных шоссе на подходах к региональным центрам наземные переходы как опасные для пешеходов и препятствующие быстрому движению автомобилей массово ликвидируют. Вместо них монтируют из сравнительно легких конструкций "воздушные" переходы - насквозь продуваемые, но с крышей. На Тобольском и Московском трактах их уже десятка полтора. Савоськин убежден: эти, по сути, временные сооружения могут рассыпаться от сильного удара, а потому их нужно обязательно менять на капитальные. Однако прежде, напоминает специалист, следует установить перед каждым переходом повторяющие его размер металлические рамочные "ворота", дабы предупредить об опасности столкновения водителей, следующих с негабаритным грузом.

Фото: iStock
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Дорожники с критикой категорически не согласны. Сооружения надежные, уверяют они, способны прослужить достаточно долго. Ранее в ответе на запрос "РГ" начальник "Уралуправтодора" Алексей Борисов сообщал, что такие переходы рассчитаны на 15-20 лет эксплуатации, они дешевле капитальных минимум вдвое, а времени на проектирование и строительство уходит в несколько раз меньше. "Инновационная модель утверждена структурами Росавтодора", соответствует нормативам и требованиям безопасности.

Финансовая сторона дела, безусловно, важна. Если стоимость быстросборной конструкции с лифтами-подъемниками, включая траты на проектирование, составляет приблизительно 15 миллионов рублей, то капитальная может обойтись уже в 40-50 миллионов. Их возведение, по логике дорожников, застопорит организацию безостановочного скоростного движения. Однако водитель грузовика невольно заставил задаться вопросом: стоит ли спешить?

Экономика Недвижимость Инфраструктура Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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