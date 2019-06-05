Прокуроры проверят вынужденную посадку летевшего в Берлин борта UTair

Сургутская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства вынужденной посадки в аэропорту вылета лайнера авиакомпании UTair.

Напомним, борт, направлявшийся из Москвы в Берлин, вернулся во Внуково четвертого июня в связи с технической неисправностью.

"В Boeing 737 на сороковой минуте после вылета из Внуково выпали маски. Командир предупредил наземные службы и пассажиров об аварийном снижении и вернулся в аэропорт", - сообщила "РГ" представитель пресс-службы авиакомпании.

Самолет благополучно приземлился, 101 пассажир и члены экипажа не пострадали. В 16.41 резервное воздушное судно, предоставленное перевозчиком, вылетело по маршруту.

"Прокуратура проводит проверку исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов", - передает пресс-служба ведомства.