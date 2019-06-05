Ученые придумали, как сделать добычу нефти эффективнее и чище

Ученые Уральского федерального университета разработали технологию, которая позволяет фильтровать загрязненную нефтью воду и повторно использовать ее на месторождениях. Основа технологии - керамические материалы, применяемые в атомной отрасли.

Как сообщает пресс-служба вуза, в Екатеринбурге полным ходом идет тестирование экспериментальной установки. На практике выяснилось, что она позволит не только сделать процесс добычи ископаемого топлива более чистым, но и поможет, например, извлекать белок из молочной сыворотки и получать сухое молоко.

"Одна из главных проблем в том, что после откачки нефтесодержащей жидкости из скважин и первого отбора из нее нефти остается много загрязненной воды, - говорит один из разработчиков Вячеслав Еременко. - Ее нельзя просто вернуть в скважину, так требуется очистка. Наша технология позволяет сделать производственный цикл замкнутым и многократно использовать имеющуюся воду".

Изюминка разработки уральских ученых - технология так называемой тангенциальной фильтрации с использованием керамических фильтров. Они работают так: насос подает грязную жидкость в контур из труб и резервуара с керамическими фильтрами. Пройдя через камеру с фильтрами, вода снова попадает в контур и после нескольких таких циклов - в отдельную емкость. Фактически это - нефть. В другую емкость отводится очищенная вода - ее можно снова закачивать в скважины.

"Такие изделия из керамики уже давно используются в атомной отрасли и хорошо зарекомендовали себя. Это мембрана с порами, каждая из которых в тысячу раз меньше толщины человеческого волоса. Отдельные модификации могут быть еще меньше - одного миллиона от толщины волоса", - пояснили в вузе.

Технология тангенциальной фильтрации на керамических фильтрах эффективна для утилизации жидких отходов различных предприятий (в том числе - сельскохозяйственных).