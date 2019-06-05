Как известно, у некоторых людей молоко вызывает аллергию. Все дело в свойствах молочного белка - казеина. На прилавках мы встречаем в основном коровье молоко с белком смешанного типа А1А2. Однако, чтобы избежать неприятных ощущений, ученые советуют пить молоко от коров с генотипом А2.

Раньше никто не задумывался о разнице, у всех рогатых кормилиц был этот генотип. Кстати, к нему же относят и женское грудное молоко. Но в результате погони производителей за высокими надоями у коров произошла мутация на генном уровне, что привело к изменениям в составе молока. И сейчас более половины стада Свердловской области - коровы, дающие молоко А1.

- Мнение о том, что аллергия связана с непереносимостью лактозы (молочного сахара), не верно. Безлактозного молока не бывает, к тому же лактоза очень важна для организма. Причиной воспалительных процессов зачастую становится повышенное образование бета-казоморфина-7 при употреблении молока типа А1, - отмечает доктор биологических наук Владимир Мымрин.

Молоко от коров с генотипом А2 лучше усваивается, добавляет эксперт. Кроме того, оно не вызывает аллергических реакций.

В Новой Зеландии и Австралии, где потребление молока на душу населения превышает 500 килограммов в год, практически весь скот, дающий молоко, переведен на генотип А2. Но торговые сети Свердловской области не готовы выводить новый продукт на рынок. Его производят лишь на одном-двух предприятиях.

- Конечно, А2 - молоко премиум-класса и стоит в два раза дороже обычного, но для выявления коров с нужным генотипом мы проводим дорогостоящие исследования. Только 10 процентов стада имеет генотип А2, - говорит Любовь Вяткина, коммерческий директор предприятия, занимающегося производством молока и мяса говядины.

Большинство людей не знает о существовании и пользе такого молока. Однако запрос от потребителей постепенно растет. По словам Любови Вяткиной, заказчики звонят и просят привезти молоко с маркировкой А2.