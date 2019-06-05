Сразу четыре дела возбудили уральские таможенники в отношении местной фирмы, импортирующей из Таиланда и Вьетнама экзотические фрукты. Предпринимателей обвиняют в пропаже ввезенных в страну плодов.

Почти две тонны тропической экзотики - дуриан, питахайя, гуава, черимоя, рамбутан, кокос, мангостан и прочие плоды из теплых краев - были на днях доставлены в аэропорт Кольцово. Но екатеринбуржцам не доведется попробовать их на вкус.

- Представитель фирмы попросил таможенников оформить условный выпуск товара: не размещать фрукты до полного досмотра на складах таможни, а сразу отправить в собственные специальные помещения, оборудованные холодильными камерами. Мы учли особенности хранения скоропортящейся экзотики и разрешили процедуру. Но, когда специалисты пришли проверять товар на склад фирмы, выяснилось: фруктов там нет. Владелец партии предъявил документы, свидетельствующие, что продукция была списана и выброшена, - говорит сотрудник пресс-службы Уральского таможенного управления Юлия Швыдченко.

Таможенников возмутило грубое нарушение правил. Процедура условного выпуска накладывает серьезные ограничения: до завершения таможенного контроля товар нельзя не только продавать третьим лицам, но и уничтожать. При этом не имеет значения, оплатил ли импортер таможенную пошлину (фруктовая компания, по нашим данным, заплатила 150 тысяч рублей), контролеры должны удостовериться, какой товар доставлен в страну. В данном случае таможенники не нашли ни фиги, ни дуриана.

Рынок экзотических фруктов на Урале развивается с 1990-х. Сейчас в УрФО ежемесячно реализуется более 300 килограммов привезенных из дальних стран плодов, из них 60 процентов расходится в Екатеринбурге, остальное отправляют в Тюмень, Челябинск, Пермь. Работают на этом рынке три крупные компании, сообщившие, что к "пропаже дурианов" не имеют отношения.

- У нас поставки отлажены до автоматизма, - недоумевает Элеонора, директор одной из фирм.

По мнению экспертов, таинственное исчезновение заморских фруктов имеет криминальную подоплеку. Возможно, декларации были липовыми и на самом деле в страну под маркой кокосов завезли совсем другой товар, который даже не добрался до склада. По другой версии, фрукты все же были, но поставщик заранее знал, что они не соответствуют ветеринарным требованиям, не имел документов, подтверждающих их фитосанитарную безопасность. Чтобы товар не арестовали и не отправили под бульдозер, предприниматель экстренно нелегально распродал всю партию.

Уголовного дела по факту исчезновения фруктов, видимо, не будет, а вот административного разбирательства компании не избежать. После того как эксперты по документам определят стоимость испарившихся плодов, дело поступит в мировой суд. За незаконное пользование или распоряжение условно выпущенным товаром фирме грозит штраф.

Между тем

На днях в Свердловской области сотрудники регионального управления Россельхознадзора совместно с региональным управлением ФСБ уничтожили 1,1 тонны санкционных яблок и нектаринов. По данным надзорного ведомства, фрукты обнаружили во время рейда на одной из плодоовощных баз в Екатеринбурге. Их смешали с землей на полигоне бытовых отходов. За четыре года (с 2015-го по 2018-й) по предписанию Россельхознадзора в регионе ликвидировано 97 тонн санкционных продуктов, в том числе в прошлом году уничтожено 15 тонн овощей и фруктов.