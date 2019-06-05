По данным АСВ, уральцы открывают новые крупные вклады и наращивают имеющиеся, а вот мелкие счета опустошают. Например, депозиты свыше трех миллионов рублей увеличились по сумме на 34,5 процента и на 40,6 - по количеству, а вот вкладов до 100 тысяч больше не стало, но их сумма уменьшилась на 9,9 процента.
Большая часть вкладчиков предпочитает открывать депозиты сроком до года - их количество увеличилось почти на 20 процентов и составило 30,5 процента от общего числа. А вот долгосрочные (на срок свыше трех лет) вклады "усохли" на 5,5 процента, до востребования - на 5,4.
Средний размер вклада в банках УрФО оценивается в 249 тысяч рублей. Эта сумма сильно зависит от региона: например, в Югре она самая большая в округе и составляет 419 тысяч, а вот в Челябинской области почти в три раза меньше - 152 тысячи рублей.