В первом квартале 2019 года объем вкладов физических лиц в банках УрФО уменьшился на 1,2 процента и составил 1,99 триллиона рублей. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По его данным, сократилась и сумма вкладов уральцев, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, - на 6,5 процента, до 14,1 миллиарда рублей. 57,3 миллиарда держат на вкладах малые предприятия УрФО.

По данным АСВ, уральцы открывают новые крупные вклады и наращивают имеющиеся, а вот мелкие счета опустошают. Например, депозиты свыше трех миллионов рублей увеличились по сумме на 34,5 процента и на 40,6 - по количеству, а вот вкладов до 100 тысяч больше не стало, но их сумма уменьшилась на 9,9 процента.

Большая часть вкладчиков предпочитает открывать депозиты сроком до года - их количество увеличилось почти на 20 процентов и составило 30,5 процента от общего числа. А вот долгосрочные (на срок свыше трех лет) вклады "усохли" на 5,5 процента, до востребования - на 5,4.

Средний размер вклада в банках УрФО оценивается в 249 тысяч рублей. Эта сумма сильно зависит от региона: например, в Югре она самая большая в округе и составляет 419 тысяч, а вот в Челябинской области почти в три раза меньше - 152 тысячи рублей.