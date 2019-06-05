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05.06.2019 10:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске завели дело об угрозе подрыва жилого дома

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске возбуждено уголовное дело против 40-летнего мужчины, угрожавшего взорвать многоквартирный жилой дом, сообщили в среду в городском УМВД.

Фото: SISTEM112.RU
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По данным единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска, инцидент произошел вечером 2 июня. На телефон диспетчера поступило сообщение из жилого дома по улице Российской. Звонивший потребовал встречи с "министром обороны Челябинской области". А в случае отказа угрожал подорвать дом с помощью бытового газа.

На место выезжали сотрудники УМВД, УФСБ, медики, ГУ МЧС, спасатели - всего 20 человек и семь единиц техники.

- В ходе проведенных мероприятий личность звонившего установлена, - сообщила представитель УМВД Челябинска Любовь Гайнуллина. - Им оказался 40-летний местный житель, по предварительным данным находившийся в состоянии опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), предусматривающей наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей, ограничения свободы либо принудительных работ на срок до трех лет.

Кроме того, шутнику предстоит возместить расходы на экстренный выезд оперативных служб.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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