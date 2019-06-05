В Челябинске завели дело об угрозе подрыва жилого дома

В Челябинске возбуждено уголовное дело против 40-летнего мужчины, угрожавшего взорвать многоквартирный жилой дом, сообщили в среду в городском УМВД.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска, инцидент произошел вечером 2 июня. На телефон диспетчера поступило сообщение из жилого дома по улице Российской. Звонивший потребовал встречи с "министром обороны Челябинской области". А в случае отказа угрожал подорвать дом с помощью бытового газа.

На место выезжали сотрудники УМВД, УФСБ, медики, ГУ МЧС, спасатели - всего 20 человек и семь единиц техники.

- В ходе проведенных мероприятий личность звонившего установлена, - сообщила представитель УМВД Челябинска Любовь Гайнуллина. - Им оказался 40-летний местный житель, по предварительным данным находившийся в состоянии опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), предусматривающей наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей, ограничения свободы либо принудительных работ на срок до трех лет.

Кроме того, шутнику предстоит возместить расходы на экстренный выезд оперативных служб.