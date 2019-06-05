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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Челябинскую область прибыл новый начальник УФСБ

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области приступил к своим обязанностям новый руководитель УФСБ региона, генерал-майор Сергей Сизов. Сегодня он был представлен коллективу управления и врио губернатора Алексею Текслеру. Об этом сообщили в среду пресс-службе ведомства.

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- Сергей Сизов родился в 1967 году, окончил Липецкий политехнический институт, в органах государственной безопасности с 1993 года, - сообщили в пресс-службе УФСБ. - Он уже работал в Челябинской области - с 2014 по 2016 годы в должности первого заместителя начальника УФСБ. Затем руководил управлением государственной безопасности в Пензенской области. Награжден нагрудным знаком "За службу в контрразведке" II степени.

Указ о назначении начальником УФСБ по Челябинской области подписан президентом 23 мая. Этим же указом его предшественник, генерал-лейтенант Юрий Никитин уволен в запас по достижению предельного возраста пребывания на военной службе, отметили в ведомстве.

Власть Безопасность Спецслужбы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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