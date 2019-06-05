Начались школьные каникулы, а вместе с ними стартовала оздоровительная кампания. В регионах позаботились, чтобы как можно больше детей набрались за лето сил и здоровья, провели время с пользой. Средства в детский отдых вложили не только власти, но и бизнес.

В Курганской области за счет регионального бюджета летом отдохнут 38,6 тысячи ребят. Для них подготовлены 15 загородных лагерей, 10 санаторно-оздоровительных, 385 лагерей дневного пребывания при школах, два лагеря труда и отдыха, а еще впервые за много лет откроется палаточный лагерь. Кроме того, запланировано проведение более 20 профильных смен различной направленности. Всего на организацию детского отдыха по госпрограмме предусмотрено более 243,6 миллиона рублей - примерно столько же, сколько в прошлом году.

Не изменились и цены на путевки в санаторий (19 320 рублей) и городской лагерь (1215), а вот смена в загородном лагере подорожала с 11 025 до 12 390 рублей. Впрочем, родителям она обойдется всего в три тысячи, в санаторий - в 4800, а некоторым и вовсе бесплатно: часто эти расходы берут на себя муниципалитеты, профсоюзы или работодатели. Если родители за свой счет покупают путевку в санаторный лагерь, который находится на территории Зауралья, то им компенсируют 75 процентов ее стоимости. Такой господдержкой может похвастать не каждый регион.

- Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы как можно больше ребят укрепили здоровье в загородных лагерях и санаториях, но пока львиная доля - 28 из 38,6 тысячи детей - проводят каникулы в лагерях дневного пребывания, - говорит замдиректора регионального департамента образования и науки Иван Хлебников. - Стоит задача не допустить закрытия имеющихся учреждений и поддержать развитие такой инфраструктуры.

В организации отдыха детей своих работников участвует и бизнес. Правда, если раньше каждый крупный завод имел пионерлагерь, то сегодня на территории Зауралья таких объектов всего два - у РЖД и у Курганмашзавода. Второй, детский лагерь отдыха и досуга имени Коли Мяготина, открылся в 1958-м, в советские годы принимал в смену 250-300 детей. В 2008 году учреждение было закрыто, но три года назад возобновило деятельность.

- В этом году будет четыре смены, на каждую приедут 112 детей, - рассказала руководитель пресс-службы завода Татьяна Насонова. - По решению администрации и профкома родительская плата составляет 10 процентов от стоимости путевки. Есть и различные льготы, например, дети многодетных родителей и матерей-одиночек отдохнут бесплатно.

На фармпредприятии "Синтез" более 15 лет на базе профилактория работает санаторно-оздоровительный лагерь для детей работников. Ребята там не только отдыхают, но и проходят лечебные процедуры: физиотерапию, массаж, ванны, ингаляции, ЛФК. В этом году здесь примут около 100 детей. Как сообщил гендиректор Сергей Клыков, сотрудники "Синтеза" оплачивают три процента от стоимости путевки, остальное компенсирует завод. Социально ответственный бизнес обычно заранее планирует такие расходы и даже включает пункт об оздоровлении детей сотрудников в коллективный договор.

Появились в Курганской области и частные загородные лагеря, один из них организовало мясоперерабатывающее предприятие. Он ведет деятельность на принципах самоокупаемости: льгот и скидок нет.

Прямая речь

Ольга Васильева, министр просвещения РФ:

- Мы реализуем с ВЭБ большой проект в Нижегородской области, на котором отрабатываем госу-дарственно-частное партнерство: загородные лагеря строятся за полгода из быстровозводимых конструкций. Их стоимость невелика: можно за 220 миллионов построить сезонный лагерь, который примет за четыре смены 800 детей, - это выход. Таких площадок на территории страны около 700, необходимо подключать частный бизнес к развитию данного направления. Очень хочется сократить число детей, отдыхающих в школьных лагерях. И мы делаем для этого все возможное.