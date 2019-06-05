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05.06.2019 19:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Автобус к морю

В Екатеринбурге запустили чартерные автобусные туры в Крым
Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(7880)
Теперь из столицы Урала до курортов Краснодарского края или дальше, до Симферополя, можно отправиться на автобусе. Этим летом запланировано семь рейсов. Продолжительность каждого - 14 дней, пять из них турист проводит в дороге, преодолевая 6600 километров. Добраться до моря можно за 11 тысяч рублей (стоимость билета в оба конца). Туристам обещают комфортную и безопасную поездку с гидом и развлекательной программой.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

- Мы используем автобусы MAN, Neoplan, Temsa. Все машины оборудованы ремнями безопасности, пассажиры застрахованы. Если турист чувствует себя плохо, водитель останавливается у пункта медицинской помощи, где человека осматривает врач и при необходимости вызывает "скорую помощь", - рассказывает "РГ" Елена Горбунова, директор транспортной компании, осуществляющей перевозки.

Экипаж состоит из двух профессиональных водителей - они меняют друг друга в соответствии с графиком.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В автобусе также предусмотрен сопровождающий, который встречает пассажиров, рассказывает о маршруте. Фактически выполняя роль гида, отвечает на вопросы туристов, формирует развлекательную программу и занимается организационными вопросами.

- Запросы на поездки к морю, в том числе в Крым, к нам стали приходить еще в январе, - отмечает Елена Горбунова.

По словам Елены Горбуновой, на сегодняшний день продано примерно половина туров. "Поездки покупают в основном семьи с детьми в возрасте от пяти лет и бабушки, которые путешествуют с внуками, - говорит она.

Маршрут пролегает через курорты Краснодарского края - Анапу, Геленджик, - затем автобус следует на Азовское море (станица Голубицкая, поселок Кучугуры), после через Крымский мост едет в Керчь, Феодосию и Симферополь. Протяженность маршрута в одну сторону - 3300 километров, продолжительность поездки до Крыма - два с половиной дня. Автобус развозит туристов по побережью, забирает тех, кто уже отдохнул и едет обратно. Экипаж первого тура будет дожидаться отдыхающих на курорте.

Добраться на автобусе до Крыма можно за 11 тысяч рублей (стоимость билета в оба конца). Туристам обещают комфортную и безопасную поездку с гидом

Стоимость поездки в обе стороны: до курортов Краснодарского края - девять тысяч рублей, до Абхазии - десять тысяч рублей, до Крыма - одиннадцать тысяч. В цену включена детская развлекательная программа в автобусе, экскурсия на Мамаев курган в Волгограде и небольшие экскурсии во время остановок.

Фото: iStock
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Каждые три с половиной часа автобус делает остановки: по одному часу на завтрак, обед и ужин и 15-минутные перерывы, чтобы люди могли размяться. Предусмотрена еще и полуторачасовая техническая остановка под Волгоградом, когда экипаж занимается уборкой автобуса - за это время путешественники могут сходить в душ и перекусить.

Питание в цену поездки не включено. Туристов кормят в проверенных придорожных кафе, где они могут выбрать любое из предложенных блюд. Средний чек - 200-300 рублей. В качестве бонуса путешественникам в автобусе предлагают чай и кофе.

14 дней продолжительность тура из Екатеринбурга до Симферополя и обратно

Автобусы рассчитаны на 49 мест, в них есть климат-контроль и туалеты - правда, только для детей и пассажиров с ограниченными возможностями. Впрочем, автоперевозчик уверяет, что при необходимости водители будут делать остановки вне графика.

Отметим, аналогичная поездка в Крым на поезде (плацкартный вагон на отрезке Екатеринбург - Анапа и сидячее место на маршруте Краснодар - Симферополь) и обратно обойдется примерно в 12,5 тысячи рублей. Стоимость авиаперелета Екатеринбург - Симферополь - Екатеринбург (с пересадкой) начинается от 20 тысяч рублей.

Кстати

14 июня в Крыму начинает действовать закон, который сделает безопаснее перевозки туристов по опасным горнолесным тропам.

Он касается автомототуризма на маршрутах повышенной сложности. Документ предусматривает, что проезд через особо охраняемые природные территории возможен только по согласованию с госструктурами. Маршрут должен быть обустроен госучреждением либо организаторами поездок. Предпринимателей обяжут иметь паспорт маршрута и схему движения авто, проводить техконтроль транспорта и медосмотр водителей. На опасных дорогах туристов должен будет сопровождать инструктор-проводник. Впрочем, это не обязательно еще один человек. Инструктором может быть и сам водитель, прошедший соответствующее обучение. Кроме того, запрещается перевозить людей в кузове грузовика, а детей - без специальных удерживающих устройств. Власти полагают, что все эти меры позволят сократить травматизм и уменьшить экологический ущерб природе.

Подготовила Елена Гусакова (Симферополь)

Тем временем

Из Краснодара и Сочи в столицу Крыма теперь можно долететь всего за 2,5 тысячи рублей. Это стало возможно благодаря государственной программе субсидирования пассажирских авиаперевозок, сообщили в пресс-службе Росавиации. Суть программы в том, что государство оплачивает авиакомпаниям почти половину стоимости (а иногда и больше) за каждый пассажирский билет. Благодаря этому для граждан цена оказывается в два раза ниже. Кроме Краснодара и Сочи дешевые субсидируемые авиамаршруты в Крым появились еще из 13 регионов России. Например, из Магнитогорска в Симферополь отправляется авиакомпания "Северный ветер", максимальная стоимость одного билета - всего пять тысяч рублей, тогда как обычно это обходится в 11 тысяч. Из Воронежа и Волгограда летает авиакомпания "Нордавиа" по цене 2,5 тысячи рублей за человека. Из Новосибирска - "Сибирь", где за перелет придется отдать шесть тысяч рублей (вместо 10,8 тысячи). Из Ростова-на-Дону и Минвод в Симферополь доставит авиакомпания "Азимут", а стоимость билета составит 2,5 тысячи рублей. Из Екатеринбурга, Самары, Челябинска - "Уральские авиалинии". Там самый дорогой билет обойдется в 3,7 тысячи рублей, вместо 6,7 тысячи. Из Томска и Кемерова на самолетах "Алросы" до Симферополя можно добраться, заплатив чуть больше шести тысяч рублей за человека, а не 11. Из Магадана перелет до Крыма длиной более чем в семь тысяч километров обойдется 12,5 тысячи рублей вместо "обычных" 22,5 тысячи.

Подготовил Юрий Гень (Краснодар)

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