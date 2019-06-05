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05.06.2019 09:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре собрались соотечественники, живущие в разных странах мира

Текст: Елена Панова
В Югре собрались представители четырнадцати стран мира, чьим родным домом долгие годы была Россия, а сегодня они живут за рубежом.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В Ханты-Мансийске проходит пятая международная конференция "Развитие образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению российской духовной культурной среды".

Незадолго до церемонии открытия глава Югры Наталья Комарова встретилась с ее участниками, это 22 соотечественника из стран содружества независимых государств Европы.

Все они давно живут за рубежом, но стремятся не терять связь с исторической родиной, ведут активную деятельность по сохранению русского языка. Наши соотечественники возглавляют общественные организации, исследовательские лаборатории, центры, ведут большую последовательную работу по укреплению и развитию связей с выходцами из России. Словом, делают все для сохранения уникальной русской культуры за рубежом. Дети и взрослые поделились опытом работы, обменялись мнениями и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества с Югрой.

Фото: iStock
В Югре впервые прошел форум учителей языков коренных народов Севера

Так, руководитель курсов русского языка Русского центра в Братиславе фонда "Русский мир" Наталья Ядрышникова рассказала, что впервые участвовала в такой же конференции в Ханты-Мансийске два года назад. И это дало возможность реализовать проект по научно-культурному содружеству Банско-Быстрицкого университета имени Матеа Бела Словакии и Сургутского государственного педагогического университета. За прошедшие два года студенты провели массу совместных мероприятий. Она поблагодарила правительство Югры за содействие в воплощении идей и предложила реализовать совместный долгосрочный проект Словакии и Югры, объединив культурно-научный потенциал двух регионов.

- Мы планируем на следующий год провести в Словакии выставку по культуре и этнокультуре Югры, на площадках этой экспозиции организовать мастер-классы по русскому языку, -поделилась Наталья Ядрышникова. - Участники проекта могли бы побывать во многих городах Словакии и соседней Венгрии, где есть сильные центры по изучению русского языка. В проекте хотелось бы задействовать университеты и обязательно музеи Югры, которые вызывают бесконечное восхищение.

Наталья Комарова приняла предложения представителя Русского центра в Братиславе.

- Программу составим и рассмотрим возможность включения ее в трехстороннее соглашение, -отметила глава региона, посоветовав Наталье Ядрышниковой поближе познакомиться с государственным художественным музеем Ханты-Мансийска и картинными галереями художников, в которых тоже есть чему удивиться.

Председатель совета социально-культурного общественного объединения "Наследие" из Белоруссии Виталий Артемчик рассказал, что связи Белоруссии и Югры год от года становятся все более тесными и творческими. Так, в форуме регионов, который был организован в Могилеве российско-белорусским центром, югорчане принимали самое активное участие.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
В Югру прибыла делегация Венгрии во главе с послом Норбертом Конкоем

- На выставке были представлены рисунки детей не только из Ханты-Мансийска, но и Талинки, Мегиона, Ваты, Сорума, Когалыма, - рассказал он, отметив, что белорусы хотели бы, чтобы югорские дети принимали в мероприятиях непосредственное участие, особенно в конкурсах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Наталья Комарова рассказала, что между правительством Югры и Могилевом подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого можно развивать деятельность общественным объединениям Белоруссии и Югры.

С очень интересными предложениями и проектами выступила член координационного совета российских соотечественников Кыргызстана, координатор поискового движения "Наша победа" Светлана Лаптева. В частности, она подчеркнула необходимость развития волонтерского движения. Член академии художеств Узбекистана, директор детского центра "Колибри" Ольга Яикова акцентировала внимание на важности творческого общения детей в развитии культурных связей, бережного отношения и развития русского языка.

- В Югре сегодня проживают представители 124 национальностей, в том числе коренные малочисленные народы Севера ханты, манси, ненцы, - отметила, подводя итоги встречи, Наталья Комарова. - Важно, чтобы мы понимали друг друга, нужно сохранять язык и культурные особенности. И не терять связи с соотечественниками, живущими за рубежом. Ведь неслучайно образ Югры - это кедр с мощными корнями.

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