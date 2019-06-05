Новости

В Дагестане произошел пожар в онкоцентре 21:09
Минприроды планирует увеличить собираемость платежей за вывоз мусора 21:08
Цена барреля Brent упала ниже $60 впервые с конца января 21:06
Еврокомиссия готова начать процедуру запуска санкций в отношении Италии 21:05
Суд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца 20:57
Горы мусора "главной" свалки Индии скоро станут выше главного памятника страны 20:56
Белорусские СМИ получили аккредитации на II Европейские игры 20:19
Дипломат посольства РФ посетит торжества в Нормандии 20:14
Минтранс пообещал жесткую реакцию на сбои с выдачей багажа в Шереметьево 19:59
Болгария потратит миллионы евро на защиту сельского хозяйства от града 19:40
Володин рассказал о ходе реставрации помещений Госдумы 19:38
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате 19:10
Филевская линия московского метро изменит режим работы на 4 месяца 19:10
Видео: дети читают свои самые любимые басни Крылова 18:59
В Москве-реке утонул подросток 18:45
Найдены останки существ, царивших на Земле 470 миллионов лет назад 18:39
Выдвинута неожиданная версия исчезновения цивилизации Ангкора 18:33
В Симферополе град разбил стекла автомобилей 18:31
В работе Mail.ru произошел серьезный сбой 18:30
В Перми завели дело о травмировании пассажирки при спуске с трапа самолета 18:23
Бывший замминистра сельского хозяйства Японии убил своего сына 18:20
СКА подписал контракт с Кагарлицким 18:18
Определены самые популярные курорты для празднования Дня России 18:09
Патологоанатома будут судить за подмену органов умершей волгоградки 18:05
ТПУ "Мичуринский проспект" в Москве спроектирует китайская корпорация 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
05.06.2019 20:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Фирменный кефир от фермера

На Среднем Урале растет число крестьянских хозяйств
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 122(7880)
Число фермеров в Свердловской области растет. По данным Свердловскстата, число КФХ и индивидуальных предпринимателей-животноводов увеличилось с 2014 года почти на пять процентов - до 377. Растениеводством занимаются около 600 хозяйств (некоторые совмещают эти виды деятельности). Доля малых форм хозяйствования в АПК достигла 5,6 процента. Впрочем, бить в литавры, пожалуй, не стоит, ведь среди субъектов УрФО Средний Урал выглядит не самым фермерским: по данным статистики, в 2018 году свердловские крестьяне произвели продукции на 4,6 миллиарда рублей, тогда как курганские - на 5,5, тюменские - на 5,9, а челябинские КФХ и ИП - на 11,3 миллиарда.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Одним из перспективных направлений для малых хозяйств становится козоводство. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Одним из перспективных направлений для малых хозяйств становится козоводство. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Всего в регионе 784 крестьянских (фермерских) хозяйства и ИП, работающих в аграрной сфере. Интересно, кто они и как ими становятся?

Яркий пример - фермер из Полевского Анатолий Аникьев. Его крестьянское хозяйство было зарегистрировано еще в 1992 году. Местная администрация выделила смелому первопроходцу земельный участок в южной части города. Первые месяцы крестьянин с женой и сыном-подростком выкорчевывал пни, затем построил ангар для свиней, телят и четырех своих коров. Поголовье росло, вскоре появился новый коровник в селе Полдневая.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Что мешает алтайским мукомолам выйти на внешние рынки

Сегодня Аникьевы не только производят молоко и мясо, но и заготавливают сено для других фермеров. Фирменные молоко, кефир, простокваша продаются во всех магазинах Полевского, их доставляют в Ревду, Дегтярск и Екатеринбург. В общем, дела явно идут в гору - Аникьевы даже обзавелись собственным сайтом.

Вообще уральские фермеры занимаются и растениеводством, и животноводством. При этом, по словам экспертов, сложилась некая специализация по территориям, например, лучшие производители зерна - в Талицком и Сысертском районах, а картофелеводы давно облюбовали окрестности Богдановича (местные крестьяне поставляют более половины "второго хлеба" в регионе). В Сысертском районе расположены самые крупные птицеводческие КФХ (например, поголовье перепелов в хозяйстве Баклыковой насчитывает 54 тысячи). А Полевской может похвастать крупнейшим свиноводческим хозяйством - в КФХ Дергачева нагуливают вес более трех тысяч хрюшек.

Крупный рогатый скот на Среднем Урале разводят многие, но, пожалуй, лучше всего это получается у жителей Ирбитского района. Крестьянско-фермерское хозяйство Любови Фучкиной признано лучшим в Свердловской области в 2018 году. Большая часть ее владений (общей площадью 1860 гектаров) отдана под зерновые, остальная территория засеяна многолетними травами, которые идут на корм 850-ти буренкам.

Сделайте дешевое горючее - и не надо никаких дотаций и субсидий, предлагают фермеры

Рост числа КФХ экспертов не удивляет. По словам члена НП "Союз крестьянских (фермерских) хозяйств Свердловской области" Владимира Шашкина, у фермерского статуса есть неоспоримые плюсы: во-первых, можно арендовать большой земельный участок, во-вторых, подать заявку на господдержку, в-третьих, получить кредит свыше 700 тысяч рублей.

- Фермерское хозяйство, в отличие от других форм, более гибкое, оно подвержено диверсификации. К тому же личные подсобные хозяйства не получают дотации на молоко, а КФХ получают, плюс так называемая "погектарная поддержка". Выделяют также дотации на приобретение техники, - перечислил он.

Фото: iStock
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мясных продуктов

Фермеры жалуются только на прохладное отношение со стороны некоторых кредитных учреждений: мол, им выгоднее работать с крупными сельхозпредприятиями и холдингами.

- Фермерам банкиры не доверяют, они заинтересованы в кредитах покрупнее. Не каждый крестьянин может предложить землю в залог, многие участки в аренде. Да и не всякий участок примут в залог: землю в Сысертском районе - вблизи Екатеринбурга - они, конечно, возьмут, но в далеком Верхотурье - нет, - говорит Шашкин.

Впрочем, у крестьян-животноводов есть и более серьезная тема для обсуждения. Многие из них сетуют на недавний "молочный" кризис, когда многие молзаводы области начали снижать закупочные цены с 20-22 до 14-16 рублей за литр и даже вовсе отказывать поставщикам сырья. Фермеры первыми попали под удар - некоторые даже вынуждены были выливать молоко. Правда, сейчас отказов нет, но ситуация может измениться в любой момент - она не урегулирована законодательно.

Но, пожалуй, главная проблема фермеров - резкое повышение отпускных цен на ГСМ. В прошлом году решением правительства РФ были выделены дополнительные средства из резервного фонда, чтобы компенсировать крестьянам стоимость горючего. На время нынешней посевной цены были снижены, но с наступлением лета опять пошли в рост.

Фото: Игорь Филонов
Специалистов заманят в село льготной ипотекой

- Кредиты на посевную взяли, а цена дизтоплива увеличивается. Сделайте дешевое горючее - и не надо никаких дотаций и субсидий, - предлагает Владимир Шашкин.

Однако, несмотря на проблемы, КФХ становится больше, причем все чаще "в крестьяне" идут молодые люди. Зачастую дети фермеров заводят свое дело параллельно с отцовским. Например, в Ирбитском районе дело животновода Сергея Балакина продолжает его сын Илья - разводит герефордов. В его стаде уже более тысячи голов породистого мясного скота. А в Тавдинском районе молодой пчеловод Надежда Курейчик из знаменитой династии заселила в ульи более 170 пчелиных семей.

- Молодые люди быстро реагируют на меняющийся спрос. Они мобильны, перестраиваются буквально на ходу: если видят падение спроса, не теряются и берутся за другое направление, - отметили в министерстве АПК и продовольствия Свердловской области.

Экономика АПК Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МАК опубликует отчет о крушении Superjet-100 в Шереметьево в ближайшее время
Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Названы самые чистые регионы России