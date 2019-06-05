Число фермеров в Свердловской области растет. По данным Свердловскстата, число КФХ и индивидуальных предпринимателей-животноводов увеличилось с 2014 года почти на пять процентов - до 377. Растениеводством занимаются около 600 хозяйств (некоторые совмещают эти виды деятельности). Доля малых форм хозяйствования в АПК достигла 5,6 процента. Впрочем, бить в литавры, пожалуй, не стоит, ведь среди субъектов УрФО Средний Урал выглядит не самым фермерским: по данным статистики, в 2018 году свердловские крестьяне произвели продукции на 4,6 миллиарда рублей, тогда как курганские - на 5,5, тюменские - на 5,9, а челябинские КФХ и ИП - на 11,3 миллиарда.

Всего в регионе 784 крестьянских (фермерских) хозяйства и ИП, работающих в аграрной сфере. Интересно, кто они и как ими становятся?

Яркий пример - фермер из Полевского Анатолий Аникьев. Его крестьянское хозяйство было зарегистрировано еще в 1992 году. Местная администрация выделила смелому первопроходцу земельный участок в южной части города. Первые месяцы крестьянин с женой и сыном-подростком выкорчевывал пни, затем построил ангар для свиней, телят и четырех своих коров. Поголовье росло, вскоре появился новый коровник в селе Полдневая.

Сегодня Аникьевы не только производят молоко и мясо, но и заготавливают сено для других фермеров. Фирменные молоко, кефир, простокваша продаются во всех магазинах Полевского, их доставляют в Ревду, Дегтярск и Екатеринбург. В общем, дела явно идут в гору - Аникьевы даже обзавелись собственным сайтом.

Вообще уральские фермеры занимаются и растениеводством, и животноводством. При этом, по словам экспертов, сложилась некая специализация по территориям, например, лучшие производители зерна - в Талицком и Сысертском районах, а картофелеводы давно облюбовали окрестности Богдановича (местные крестьяне поставляют более половины "второго хлеба" в регионе). В Сысертском районе расположены самые крупные птицеводческие КФХ (например, поголовье перепелов в хозяйстве Баклыковой насчитывает 54 тысячи). А Полевской может похвастать крупнейшим свиноводческим хозяйством - в КФХ Дергачева нагуливают вес более трех тысяч хрюшек.

Крупный рогатый скот на Среднем Урале разводят многие, но, пожалуй, лучше всего это получается у жителей Ирбитского района. Крестьянско-фермерское хозяйство Любови Фучкиной признано лучшим в Свердловской области в 2018 году. Большая часть ее владений (общей площадью 1860 гектаров) отдана под зерновые, остальная территория засеяна многолетними травами, которые идут на корм 850-ти буренкам.

Сделайте дешевое горючее - и не надо никаких дотаций и субсидий, предлагают фермеры

Рост числа КФХ экспертов не удивляет. По словам члена НП "Союз крестьянских (фермерских) хозяйств Свердловской области" Владимира Шашкина, у фермерского статуса есть неоспоримые плюсы: во-первых, можно арендовать большой земельный участок, во-вторых, подать заявку на господдержку, в-третьих, получить кредит свыше 700 тысяч рублей.

- Фермерское хозяйство, в отличие от других форм, более гибкое, оно подвержено диверсификации. К тому же личные подсобные хозяйства не получают дотации на молоко, а КФХ получают, плюс так называемая "погектарная поддержка". Выделяют также дотации на приобретение техники, - перечислил он.

Фермеры жалуются только на прохладное отношение со стороны некоторых кредитных учреждений: мол, им выгоднее работать с крупными сельхозпредприятиями и холдингами.

- Фермерам банкиры не доверяют, они заинтересованы в кредитах покрупнее. Не каждый крестьянин может предложить землю в залог, многие участки в аренде. Да и не всякий участок примут в залог: землю в Сысертском районе - вблизи Екатеринбурга - они, конечно, возьмут, но в далеком Верхотурье - нет, - говорит Шашкин.

Впрочем, у крестьян-животноводов есть и более серьезная тема для обсуждения. Многие из них сетуют на недавний "молочный" кризис, когда многие молзаводы области начали снижать закупочные цены с 20-22 до 14-16 рублей за литр и даже вовсе отказывать поставщикам сырья. Фермеры первыми попали под удар - некоторые даже вынуждены были выливать молоко. Правда, сейчас отказов нет, но ситуация может измениться в любой момент - она не урегулирована законодательно.

Но, пожалуй, главная проблема фермеров - резкое повышение отпускных цен на ГСМ. В прошлом году решением правительства РФ были выделены дополнительные средства из резервного фонда, чтобы компенсировать крестьянам стоимость горючего. На время нынешней посевной цены были снижены, но с наступлением лета опять пошли в рост.

- Кредиты на посевную взяли, а цена дизтоплива увеличивается. Сделайте дешевое горючее - и не надо никаких дотаций и субсидий, - предлагает Владимир Шашкин.

Однако, несмотря на проблемы, КФХ становится больше, причем все чаще "в крестьяне" идут молодые люди. Зачастую дети фермеров заводят свое дело параллельно с отцовским. Например, в Ирбитском районе дело животновода Сергея Балакина продолжает его сын Илья - разводит герефордов. В его стаде уже более тысячи голов породистого мясного скота. А в Тавдинском районе молодой пчеловод Надежда Курейчик из знаменитой династии заселила в ульи более 170 пчелиных семей.

- Молодые люди быстро реагируют на меняющийся спрос. Они мобильны, перестраиваются буквально на ходу: если видят падение спроса, не теряются и берутся за другое направление, - отметили в министерстве АПК и продовольствия Свердловской области.